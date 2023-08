Ennek ellenére a balkezesek sok területen hátrányban vannak jobbkezes társaikkal szemben. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta, augusztus 13-a a balkezesek világnapja. A balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat. Érdekes, hogy a történészek és régészek a különböző kőszerszámok hegyének vizsgálatából megállapították, hogy a neolitikum (újkőkor, a kőkorszak utolsó része) kori ősemberek fele még többnyire a bal kezét használta, a fegyverek elterjedésével viszont a jobb kéz került előtérbe.

Nagyon sokáig az tévhit élt, hogy ez egy rendellenesség és ezért különböző módszerekkel, néha erőszakosan is próbálták a balkezes gyerekeket átszoktatni arra, hogy a jobb kezüket használják.

A híres balkezesek közt megtaláljuk Julius Caesart, Napóleont, Michelangelót, Leonardo da Vincit, Dürert, Rafaellót, Beethovent, Mozartot, Paganinit, Jimi Hendrixet, Goethét, Einsteint, illetve a ma élők közül Bill Clintont, Paul McCartneyt, Bob Dylant, Tom Cruise-t, valamint az én nagyobbik unokámat Farkas Alízt is.

Néhány adat a balkezesekről

A balkezesség lehet örökletes jelenség, de nem annyira, mint amennyire ezt sokan hiszik és állítják. Mindkét szülő balkezessége esetén is az esély csak 50% körüli arra, hogy a gyermek is ugyanúgy balkezes lesz. Egypetéjű ikreknél, ha az egyik balkezes, akkor 80% körüli az esély arra, hogy ikertestvére is az lesz. Az is tény, hogy amennyiben valakit komolyabb sérülés ér a jobb kezén, így kénytelen lesz a bal kezét használni, amennyiben ez a folyamat hosszútávú lesz, akkor az illető sokszor a gyógyulás után is balkezes marad. A szakemberek állítják, hogy a magas tesztoszteronszint is vezethet balkezességhez, ráadásul már a magzati kortól kezdve. A tesztoszteron (a legfontosabb férfi nemi hormon) ugyanis késlelteti a bal agyfélteke kifejlődését, ezáltal a jobb félteke erőteljesebben fejlődik, ami ahhoz vezethet, hogy a születendő gyermek balkezes lesz. Az agy fejlődését a magzatot érő első komoly stressz is komolyan befolyásolhatja. A legkomolyabb ilyen helyzet a születés maga, ha ilyenkor komolyabb nehézség, vagy probléma lép fel és stressz éri a születendő gyermeket, akkor az annak hatására is hajlamosabb lehet a későbbi balkezességre. Ma már tiltott az iskolákban, hogy átneveljék a gyerekeket arra, hogy akaratuk ellenére a jobb kezüket használják, de azelőtt ez bevett gyakorlat volt – főleg a kilencvenes évek előtt –, hogy kötelezővé tették az oktatási intézményekben a bal kezes diákok számára a jobb kéz használatát.

A döntéshozók rájöttek, hogy az erőszak semmit sem old meg

Főleg a finommechanikai mozgások területén okozott nagy gondot az, ha valakit arra kényszerítettek, hogy balkezessége ellenére a jobb kezét használja, így fokozatosan elfogadták azt a különböző társadalmakban, hogy valaki balkezes. Több olyan egyént is megfigyeltek, aki valamiért átszokott a jobb kéz használatára, de azelőtt balkezes volt, hogy az erre utaló jelek nem tűntek el végérvényesen az életéből. Még évek múlva is például a seprűt a bal kezével fogta meg, az égő gyufát is ebben a kezében tartotta és még számtalan ilyen apró jel árulkodik arról, hogy valaki valamikor balkezes volt. Napjainkban a balkezesség teljesen elfogadott és nem számít olyan tulajdonságnak, amiről bárkit is le kellene nevelni. Ma már egyre több olyan eszköz áll a rendelkezésükre, amelyek kifejezetten nekik lett készítve, ilyenek például a balkezes olló, vagy számítógépeknél a balkezes egér is. Az viszont a vita tárgyát képezi, hogy a balkezesek kreatívabbak és hatékonyabbak a különböző problémamegoldásoknál, jobbkezes társaiknál. Az viszont tény, hogy a sportban például, a vízilabdánál, vagy kézilabdánál, de a tenisznél szintén, óriási fegyver lehet a fordított alapállás, illetve hogy nagy előny lehet az is, ha valaki mindkét kezét jól használja.