Fergeteges rendezvény volt, különböző sportágakkal, nagyszerű eredményekkel a szertornában, kajak – kenuban, birkózásban, atlétikában és így tovább… Önkéntes segítők minden sportrendezvényen, az egész város tele volt élettel. Minden szállás lefoglalva, tűzijáték, parádés felvonulások, szabadidős programok, zökkenőmentes szervezés, pedig hol volt még anno az informatikai segítség. Mégis minden részlet a helyén volt.

Peitler Zsuzsanna maga is résztvevőként, a Ságvári Endre Általános Iskola négytusa csapatának tagjaként, a lánycsapat vezetőjeként volt ott.

Jó tanuló, jó sportoló lévén őt választották ki az atlétikai versenyek helyszínéül szolgáló városi stadionban az esküszöveg felolvasására. Még ma is megborzong, ha rá gondol, visszaemlékezése szerint nagyszerű élmény, megtiszteltetés volt 14 évesen, a tele stadionban, az összes sportoló előtt ezt elmondani.

Peitler Zsuzsanna mondja az eskü szövegét az atlétikai versenyeknek otthont adó stadionban

(A díszünnepségen, a megnyitón, a város főterén Óvári Éva mondta az eskü szövegét.) Anno a Magyar Televízió is készített velük riportot, a legendás Gyulai István állt a mikrofon mögött.

A négytusában jeleskedtek

Peitler Zsuzsanna a négytusában jeleskedett. Erről tudni kell, hogy városunk két iskolája, a Ságvári és a Vasvári csapatai vegyes csapatok voltak: 6-6 lány és fiú rivalizált egymással, felváltva nyerték meg az úttörő olimpiákat, esélye sem volt más városbéli csapatnak. Ők vitték éveken keresztül a prímet, nyilván a korosztály váltásával.

Érdekesség az, hogy egy évvel korábban, 1972-ben, a Debrecenben rendezett úttörő olimpián a Vasvári csapata nyert, ők Mongóliában képviselték a nemzetközi versenyen hazánkat, míg a Dunaújvárosban rendezett olimpián a Ságvári csapata nyert, így Eperjesen ők képviselhették kis hazánkat. (Szomorú intermezzo volt, hogy a négy évvel korábbi 1968-as, ottani, csehszlovák események miatt az utcán magyarul beszélő fiúcsapat tagjait a szlovák járókelők kavicsokkal megdobálták.) Egyébként a nemzetközi versenyeken is jó eredményeket értek el, sokan egyéni érmeket is szereztek, dicsőséggel tértek haza.

Köszönet a mestereknek

Peitler Zsuzsanna az olimpián elsősorban a két rendkívüli tehetségű edzőnek, testnevelő tanárnak szeretne ezúton is emléket állítani: a Szentesről származó Hornyik Károlynak, aki a Ságvári Endre Általános Iskola örök emlékű atlétika edzője, testnevelő tanára volt, valamint a nem kevésbé rátermett, riválisként fáradhatatlan "vasváris" Matéz Tivadarnak. Az egymást folyton zrikáló, de örök barátságban, egyetértésben élő, mindennapjaikat csak a tiszta sportnak, a tehetség felkutatásnak szolgálatba állító, lankadatlan erővel munkálkodó, két, zseniális egyéniségnek.

A sport, az olimpia szellemisége

Peitler Zsuzsanna szerint nem kevésbé fontos megemlíteni, hogy az olimpia logóját, emblémáját Dunaújváros elismert, köztiszteletben álló művész házaspárja, Pálfalvi János és Pálfalviné Csasztka Ilona készítették. Ez az embléma minden egyes tárgyon, érmen, mezeken szerepelt, még az ajándéktárgyakon is, a város több üzletében lehetett szuvenírként is vásárolni: jelvényként, kitűzőként.

Fotó: Picasa

Minden helybéli sportoló az olimpia teljes idején közösségi szálláson lakott, haza nem mehetett egy héten keresztül. Peitler Zsuzsannáék kis csapata a mai Lidl (anno: Barátság Általános Iskola) mögötti, akkori Papírgyári Munkásszálláson töltötte a versenyzésen kívüli idejét. A Martinovics utcában lévő ún. kékház/panelház is kifejezetten a sportolóknak épült, csak később, a versenyek befejezése után költözhettek be a végleges lakók jövőbeni otthonaikba.

Az olimpikonok a közösségi menzán étkeztek, kivétel nélkül, mindenki ugyanazt az ellátást kapta. A mai E.ON épülete helyén álló pavilonban (Vasmű út) volt a záró rendezvény svédasztalos verzióban – Zsuzsa elmondása szerint - akkor láttak életünkben először ilyen önkiszolgáló fogadást, meg kellett őket tanítani a helyes, kulturált etikettre.

A sport kapcsán életre szóló barátságok, szerelmek születtek, sőt később házasságok is köttettek. Sokan összejárnak azóta is, a későbbi, középiskolai tanulmányok kapcsán is nosztalgiáznak, emlékeznek a felejthetetlen, sport adta élményekre.

A csoportkép, ahol a két csapat, a Ságvári és a Vasvári együttesen látható, bizonyítéka annak, hogy

a sport szeretete, az "ellenfél" tisztelete micsoda kohéziót jelentett számukra, mindegy, hogy melyik iskola ért el sikereket. Dunaújváros volt a fontos az, hogy a települést két iskola képviselte. Az olimpia szellemisége összekötötte őket.

Zsuzsanna, aki bő három évtizedig külföldön élt, ma is jó szívvel emlékezik vissza. A vasváris csapatból is felsejlenek a nevek: Molnár Ferenc/Monyó, Szenczi Laci, Szmolnik Szilvi, Halmos Zsuzsi, Zelenka Klári... örök emlékkel maradnak hű sporttársai, éljenek bárhol a világban. Kiss Jánosné, Halmos Zsuzsi atlétikai őstehetségként testnevelő/biológia tanárként hű maradt az alma materhez a mai napig. Már nyugdíjasként, de óraadóként még mindig a Vasváriban tanít. Bízik abban, hogy a környezete ismeri és elismeri, hogy milyen rendkívüli személyiség és tehetség osztja meg velük a mindennapjait.

Nyitóünnepség – olimpiai láng – eskütétel

Ami az olimpia hivatalos részét illeti, nos a korabeli feljegyzések alapján ez elég látványos volt:

„Alkonyat után a Vasmű út két szélén – a Kohász-szobortól a Lenin térig – fáklyák lobogtak, és megkezdődött az olimpia résztvevőinek felvonulása. Elöl fehér betűkből hatalmas felirat: IX. Nyári Úttörő Olimpia. Nyomában az olimpia jelvényét, a város címerét, népek zászlóit, a VIT emblémáját és a város úttörőcsapatainak zászlóit vitték a fiatalok. Nagy taps köszöntötte 19 megye és Budapest úttörő sportolóinak bevonulását a térre. Kialudtak a fények, egy reflektor sugárkévéje a fanfárosokra vetődött, akik Dunaújváros szignáljával jelezték a megnyitó ünnepség kezdetét.”

„...minden szem egy fiatal sportoló lányra tapadt, Antal Rózsára, az 1965-ös budapesti úttörőolimpia kétszeres bajnokára, aki az olimpiai lángot hozta be a térre. Az úttörők háromszoros hurrá kiáltása még a téren zengett, amikor fellépett az emelvényre és fellobbantotta a lángot. Az Úttörő Olimpia Dala csendült fel közben, majd Óvári Éva, a Vasvári Pál Általános Iskola hatszoros (úttörő) olimpiai bajnok tornásza mondta az olimpiai esküt.”

Fellobban a láng

"Tíz nap. Ezerhatszáz tizennégy éven aluli fiatal. Hat szálláshely. Olimpiai központ. Új tornacsarnok. Kis- és nagypályás labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, atlétika, röplabda, modellezés, torna, tájékozódási futás, lövészet, négytusa. Olimpiai Híradó. Kétezer ajándékcsomag. URH-s munkásőrök. Ifjúgárdista rendezők. Társadalmi munka. Közügy... Ez a kilencedik, de talán a legjobb olimpiánk. Mindenütt segítettek, Debrecenben is megvolt a jó szándék, Szegeden is a legjobbat akarták, de mindez Dunaújvárosban vált igazán valóra és kézzelfoghatóvá."

"A fiatal úttörő sportolóknak érdemes jól szerepelni, már csak azért is, mert értékes ajándékokat kaphatnak. A 156 első helyezett karórát vagy fényképezőgépet, a 156 második helyezett komplett tollaslabda készletet, a 156 harmadik helyezett pedig fényképezőgépet nyerhet. Edzőik pedig kis úgynevezett MALÉV táskát kapnak, amely biztosan nem lesz üres. Ha már ajándékokról esett szó, akkor el kell mondani azt is, hogy a résztvevők mindnyájan egy sportszatyornyi emléktárgyat kapnak majd. Többek között ebben a kis táskában csokoládé, levelezőpapír, olimpiai jelvények, és egy bronz plakett lesz."

"Dunaújváros a IX. Nyári Úttörőolimpia ideje alatt ennek a nagyszabású gyermeksport-ünnepélynek élt. A városba tévedt idegen lépten-nyomon az ötkarikás sportfesztivál eseményeivel találkozott. A rendezők valóban mindenre gondoltak és még a legapróbbnak tűnő dolgokról sem feledkeztek meg. Talán elegendő, ha kuriózumként az éttermekben található olimpiai emblémával díszített szalvétára utalunk..."