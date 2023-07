Ahogy a nevében is szerepel, szeptembertől elindul az óvodai egységük is. Mint arról korábban írtunk, az eredeti elképzelések szerint a Csiperke magánóvoda közössége teljes egészében átkerül hozzájuk. Időközben megváltoztak az igények, és új irányt vett a leendő Pitypang Csoport: két tapasztalt, szakképzett óvónő érkezik egy másik intézményből hozzájuk, akik a már előzetesen jelentkezett tizenhat aprósággal fognak foglalkozni (még van négy szabad helyük). Az új óvoda a Római körúti épületükben kap helyet, ám a magas energiaárak miatt sokáig nem kezdték el az átalakítási munkálatokat. Éppen ezért, ideiglenes megoldásként a Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti tagintézményének különálló C épületrészében fogják megkezdeni a nevelési évet szeptemberben. Erről már megköttetett az önkormányzattal a szerződés. Időközben újabb fejlemény történt az ügyben, mégpedig az, hogy a jövő héten érkeznek a szakemberek, és megkezdik az átépítési munkálatokat az újonnan létesülő óvoda területén. Mivel teljes megújul az iskola „A” szárnyának földszinti és első szinti része, nyilván nem végeznek a kivitelezéssel szeptemberre, de igyekeznek minden nagy zajjal járó folyamatot (elsősorban a bontási feladatokat) még a nyáron elvégezni. A munkálatok előre láthatólag öt hónapot ölelnek majd fel.