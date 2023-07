Lehet azt mondani, hogy Szalkszentmárton esetében szinte a honfoglalással egykorú településről van szó. Igaz még akkor közvetlenül a Duna mellett épült fel a mai község elődje, de a sorozatos árvizek és háborúk, arra kényszerítették a helyi lakosokat, hogy a mai helyén építsék fel falujukat, ez körülbelül hat kilométerre van a Dunától. Az itteni lakosság zöme mezőgazdaságból él, de működik három nagy cég is, ahol sok helybéli dolgozik. A településen található az ország egyik legnagyobb Petőfi múzeuma, ahol a költő 112 verset, két drámát és egy regényt írt.

Fotó: Várkonyi Zsolt

Talán kezdjük a beszélgetést azzal, hogy a településnek jelenleg mennyi lakosa van, hiszen ez sok szempontból is irányadó lehet.

Még nincs háromezer, de nem sok hiányzik, hogy elérjük ezt a számot. Ez azért is fontos, mert egy háromezer alatti lakosságszámmal rendelkező településen hamarabb kerül bezárásra egy posta, vagy bankfiók, ezért törekszünk arra, hogy a lakosság számaránya nagyobb legyen háromezernél, de az infrastruktúra és a település adottsága, körülbelül erre a számra van méretezve, tehát nincs szándékunkban jóval e fölötti lélekszámban gondolkodni. Nagy szerencsénk, hogy Szalkszentmártonban van az ország egyik legnagyobb Petőfi múzeuma, köszönhetően a kormány jó pályázatainak és a Petőfi 200 programsorozatnak. Nagyon sokan tekintették meg a múzeumot és egyben így a települést is.

Magyarország lakossága lassan elöregszik, mi a helyzet Szalkszentmártonnal?

Szintén a Kormánynak köszönhetően a beinduló CSOK sokat segített e tekintetben is, kijelenthetem, hogy egyre több fiatal jön ide családostul lakni, ezért bővítenünk kellett az óvodát, ugyanis az elmúlt öt év alatt több, mint 40 gyermekkel lett több, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy jövőre már 60 gyermekkel többen fogják igénybe venni a helyi óvodát, mint öt évvel ezelőtt, ami gyarapodást és jó irányt mutat.

Van bölcsődénk is, egy magán és egy állami is, ide is egyre több gyereket hoznak, igyekszünk minden kérésnek eleget tenni. Működik orvosi rendelő és gyógyszertár is a faluban és természetesen 8 osztályos általános iskola is, tehát minden adott ahhoz, hogy ha valaki Szalkszentmártonban szeretne letelepedni, az nyugodtan jöjjön és éljen itt.

Azelőtt sokan azzal támadták a község vezetőségét, hogy Szalkszentmártonban nincs komolyabb ipari beruházás. Most viszont felértékelődik az, hogy az itteni levegő tiszta, az ivóvíz kiváló minőségű, rend és nyugalom jellemzi a falut.

Igen, ebben tökéletesen igaza van, így látom ezt én is. Nagyon fontos szempontok ezek, törekszünk a rendre és a tisztaságra, ez mindjárt az első látásra megtapasztalható és ezt a környező településekről ide látogatók is megerősítik. Három nagy cég működik a faluban, de sokan járna dolgozni Dunaújvárosba, Budapestre, Kecskemétre és Kunszentmiklósra, ezért nem is törekszünk arra, hogy nagy ipari beruházásokat hajtsunk itt végre, az itteni emberek a munka után pihenni szeretnének és ez Szalkszentmártonban adott. Tisztasági rendelettel szabályozzuk azt, hogy minden lakó a saját portáját tegye rendbe, ezzel is javítjuk a faluképet.

Ha már itt tatunk, mindenféleképpen meg kell említeni a csodálatos faluközpontot.

Valóban büszkék vagyunk rá, ugyanis 2000-ben nyerte el Szalkszentmárton az Európa - díjas faluközpont címet. Ez mindjárt minden ide látogató számára azonnal feltűnik, hisz a faluközpontban található a már említett Petőfi múzeum is. Azon dolgozunk, hogy ehhez hasonlóan szép legyen az egész település.

Mekkora a község költségvetése?

Közel 400 millió forintból gazdálkodunk, természetesen, mint sehol, nálunk sincs mindenre elég forrás, de a legfontosabb feladatokat el tudjuk végezni ebből a pénzből.

Az egész Felső-Kiskunság, így Szalkszentmárton is ezer szállal kötődik Dunaújvároshoz. Ez mekkora pozitívumot jelent a településnek?

Nagyon fontos számunkra Dunaújváros közelsége, hisz nagyon sok tanulónk a városba jár a különböző iskolákba, az egészségügyi, itt elsősorban a korházi ellátásra gondolok, szintén Dunaújvároshoz köt bennünket. A szalkszentmártoni ember bevásárlásainak nagy részét szintén a városban végzi, ezért el lehet azt mondani, hogy amit számunkra egy város tud nyújtani, azt Dunaújváros megadja nekünk, ezért szerintem nagyon nem is kell messzebbre menni, még ha azt is vesszük figyelembe, hogy Budapest és Kecskemét sincs olyan nagyon messze tőlünk. Visszatérve a dunaújvárosi iskolákban tanuló szalkszentmártoni gyerekekhez, többen kimagasló tanulmányi, szakmai és sporteredményeket értek el, amire joggal vagyunk büszkék.

Kitűnő horgászati lehetőségek vannak a településen.

Így igaz, itt elsősorban a Kígyósi és a Füzvölgyi csatornát említeném meg, itt nagyon sok hétvégi ház is található, természetesen a hozzá tartozó stégekkel, de aki teljesen egyedül szeretne horgászni, az azt is megteheti, ugyanis az említett csatornák több kilométer hosszúak. A térség itt is egyre rendezettebb lett, ezért is jön sok vendég horgász a környező településekről, így Dunaújvárosból is. Nem utolsó sorban meg kell említenem a Dunát is, mindössze néhány kilométert kell megtenni a folyóig, ott is van lehetőség a különböző kikapcsolódásra.

Nagyon fontos tényező, hogy a szalkszentmártoni ingatlanok jóval olcsóbbak, mint a dunaújvárosi és környékbeli településeké.

Ez is igaz, sőt volt egy időszak, amikor egy szalkszentmártoni ház fele annyiba került, mint egy hasonló állapotú dunaújvárosi ház, igaz a CSOK - nak köszönhetően itt is valamelyest fel mentek az ingatlanárak, de még így is több tíz milliót spórolhat meg az, aki például Szalkszentmártonban szeretne ingatlant vásárolni.