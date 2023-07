Ne előzzenek jobbról, ne használják a leállósávot haladásra! Amellett, hogy mindkét megoldás szabálytalan, váratlanul éri a többi közlekedőt. Ez pedig azért veszélyes, mert nagyobb sebességnél az autó kisebb kormánymozdulatra is érzékenyen reagál. Ne kényszerítsenek másokat kikerülő manőverre! Még a Budapest felé tartó háromsávos szakaszon se előzzenek jobbról! Ugyanígy tartsák be a Jobbra tarts! szabályt is, indokolatlanul ne haladjanak a belsőbb sávokban, ha üres a külső sáv is