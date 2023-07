Az ingerlékenység és esetenként a rossz hangulat kialakulása több tényezőre vezethető vissza ilyenkor, kánikula idején. Ilyenek például a hőstressz. Egyre gyakoribbak a hőségriasztások, sorra dőlnek meg a melegrekordok. Visszatérő társainkká válnak az olyan extrém magas páratartalmú és hőmérsékletű napok, amelyek tartóssá válva ellehetetleníthetik az ember életét. A külső, extrém magas hőmérsékleten az emberi test is nehezebben tudja szabályozni saját hőmérsékletét. Az izzadsággal is csak bizonyos keretek között lehet temperálni a testet. Ez hőstresszt okozhat nem csak az állatoknál, az embereknél is, ami befolyásolhatja a hangulatot és az általános közérzetet. A hőstresszhatás miatt az agyban és az idegrendszerben változások következhetnek be, ami fokozott érzelmi reakciókat és ingerlékenységet okozhat.

A másik gyakori ok az alvászavar. A meleg éjszakákon nehezebben alszunk el, és az éjszaka nyugalmát ismétlődő felébredések zavarják meg. A mélyalvás mennyiségének csökkenése, a felületes alvás vagy az ébrenlét kialvatlanná tesz minket. Az alváshiány, illetve a rossz minőségű alvás nagyban befolyásolhatja a hangulatot, és hozzájárulhat az ingerlékenységhez.

Amit szinte nem is tudunk elkerülni, a fizikai kényelmetlenség: a meleg időjárás sok ember számára kellemetlenséget okozhat. A magas hőmérsékleten – ahogy lázas állapotban is – a testszövetek, esetleg a nyirokcsomók megduzzadhatnak, a bőr jelentősen izzadhat, összességében általános kényelmetlenséget érezhetünk. Ezek a fizikai kellemetlenségek és a diszkomfort-érzés hozzájárulhat az ingerlékenységhez és a rossz hangulathoz.

Kánikula idején a vibráló hőség a szokásos hétköznapi tevékenységeinket is befolyásolhatja. Ilyenkor az emberek több időt töltenek zárt térben, és gyakran kerülik a szabadban végzett aktivitásokat. Az ilyen változások és a korlátozott társadalmi érintkezés stresszt és frusztrációt okozhatnak, ami ugyancsak ingerlékenységhez vezethet.

A sok intelem ellenére mégis kevesen ügyelnek az egyik legfontosabb befolyásoló tényezőre, a dehidratációra. A melegben könnyebben kiszáradunk, különösen, ha nem fogyasztunk elegendő folyadékot. A dehidratáció hatással lehet az agy és az idegrendszer működésére, ami befolyásolhatja a hangulatot és az ingerlékenységet.

Azonban önmagában az, hogy tudjuk, mi tesz ingerlékennyé, még nem jelenti a megoldást. Bár mindenkire mindenkor érvényes megfejtés aligha létezik, felsorolunk néhány tippet, ami segíthet enyhíteni az ingerlékenységet, és javítani az általános közérzetet a kánikula idején. Mindenekelőtt fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, ez különösen érvényes a nagy melegben. Az ajánlott mennyiség általában napi 2-3 liter víz, de ez változhat az egyéni szükségletek, különösen az életmód és a tevékenységek alapján. A megfelelő hidratáltság segíthet fenntartani a test megfelelő működését. Szintén nem egy ördöglakat, valahogy hűteni kell magunkat. Próbáljunk keresni olyan helyeket, ahol hűvösebb a levegő, például légkondicionált helyiségeket, vagy árnyékos területeket. Igyekezzünk minimalizálni a hőstresszt és a fizikai kényelmetlenséget a végtagokra, nyakra, tarkóra helyezett vizes ruhával.

Talán a legnehezebb megvalósítani, hiszen erre van talán a legkisebb ráhatásunk: biztosítsunk megfelelő mennyiségű pihenést és alvást. Kerüljük a túlzott terhelést és a fárasztó tevékenységeket, különösen a legmelegebb időszakokban. Különös figyelmet kell fordítani az éjszakai alvásra, és amennyire lehet, le kell hűteni a helységet, ahol alszunk. Már az is sokat számít, ha gondot fordítunk arra, hogy nap közben ne tudjon felmelegedni a hálószoba, de már egy ventilátor is sokat jelent az alvás minőségének javítása érdekében. Ilyenkor különösen fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás. Lehetőség szerint fogyasszunk könnyen emészthető ételeket, és próbáljuk elkerülni a nehéz, túlzottan fűszeres, vagy zsíros ételeket. Együnk friss gyümölcsöket, zöldségeket és könnyű fehérjeforrásokat, amelyek segíthetnek fenntartani az energiaszintet és az általános közérzetet. Stresszkezelés és relaxáció nem csak kánikula idején fontos. Próbáljunk meg kikapcsolódni és csökkenteni a stresszt a kánikula idején. Keresünk olyan tevékenységeket, amelyeket élvezünk, például olvasás, meditáció, légzőgyakorlatok, vagy séta az este már kissé lehűlt friss levegőn.

Fontos megjegyezni, hogy a fentiek csak általános tippek, mindenki más módon reagálhat a kánikulára. Ha az ingerlékenység, vagy a rossz közérzet hosszabb ideig fennáll, vagy súlyosbodik, érdemes lehet orvoshoz fordulni, hogy további segítséget és személyre szabott tanácsot kapjunk.