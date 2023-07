Csütörtökön azonban teljes gőzzel robogott tovább az önkéntes akció, a délelőtt folyamán ugyanis Vida Orsi tartott pilátesz órát a jószolisoknak. A népszerű talajtorna nem csak a testre, de a lélekre is remek hatással van, egyebek mellett javítja a közérzetet, és a stresszt is csökkenti. A gyakorlatok végzése közben az ellátottakon is egyből észrevehető volt, mennyire élvezik a programot, örömmel követték az instruktor utasításait.

Fotó: Laczkó Izabella