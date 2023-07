A könnyen kezelhető, letisztult menürendszerű applikáció segítségével az önkormányzat azonnali push értesítések segítségével tudja tájékoztatni a lakókat a fontos információkról, például áram-, víz-, gázkimaradásról, helyi eseményekről, koncertekről, előadásokról, egészségügyi, oktatási hírekről, forgalomkorlátozásokról. Elérhető a felületen a hulladékelszállítási naptár automatikus értesítésekkel, egyházi közlemények, de megtalálhatók lesznek a tervek szerint a különböző menetrendek, sporthírek és hasonló információk.

A rendszer jelenleg próbaverzióban működik, a tartalmak folyamatosan bővülnek. Jelenleg az alkalmazás menüjében az új üzenetek, egyházi közlemények, kapcsolatok, hasznos linkek, naptári események, hulladékszállítás, képgaléria, Rácalmás újság, valamint a település honlapja és hivatalos Facebook-oldala található meg. Mostantól a fontos információk azonnal és bárhonnan elérhetőek, településen, munkahelyen vagy akár a szabadság alatt is. Az üzemeltetők állítják, az alkalmazás nem gyűjt, vagy tárol személyes adatokat (kivéve a következő lakossági feltöltéseknél: például a Helyi bazár vagy akár a Lakossági javaslatok is ahol személyes adatok is megadhatóak). Mindemellett a telepítésnél nincs szükség regisztrációra vagy bejelentkezésre. Az eddigi referenciaközösségek sora már most sem csekély: Adony, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Börcs, Bordány, Bükkaranyos, Füzér, Gödre, Hidasnémeti, Iváncsa, Kisbodak, Kocsér, Komlóska, Múcsony, Nemesapáti, Nyársapát, Nyirád, Olaszfa, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Sóly, Szágy, Szalánta, Szederkény, Szilvás, Tápiószele, Velence. Remélhetőleg hamar gyarapodik majd a térségben a csatlakozó települések száma, hiszen a társaság honlapja szerint már két pizza áráért elérhetővé teszik az alkalmazást a jelentkezőknek. Ráadásul technikai eszközben sem igényel komoly beruházást, hiszen az adminisztrációhoz csak egy internetkapcsolattal rendelkező számítógép vagy okostelefon szükséges, és már megy is az üzenet a lakók telefonjára, hogy holnap viszik a szelektív hulladékot, érdemes kihúzni a kukát a ház elé.