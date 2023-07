A zenekar: Barna Péter (klarinét), Forgács Zsombor (dob), Járai Marcell (basszusgitár), és Kiss Gergő (elektromos gitár)

Fotó: Laczkó Izabella

A hőség ellenére is rengetegen ellátogattak a július 16-i piacra, ahol 7 és 12 óra között számos helyi kisvállalkozó és árus kínálta minőségi, igényes portékáit. A vásáron résztvevők egyebek mellett olyan áruk közül válogathattak, mint a házi sütemények, kézműves sajtok, különféle kézzel készített ajándéktárgyak, lakásdekorációk, ékszerek, valamint levendulából előállított termékek. Több standnál kóstolásra is lehetőség nyílt, az árusok pedig minden érdeklődőnek szívesen segítettek megtalálni az igényeikhez igazodó terméket, árut.

Fotó: Laczkó Izabella

Ezúttal a piacra látogatók számára kivételes programokkal is készültek a szervezők. A termelői és kézművesvásár keretein belül ugyanis az úgynevezett Kultúr Piac is megnyílt, amely során háromféle, egyedülálló kulturális élménnyel gazdagodhattak a résztvevők. A vásár ideje alatt négy ifjú zenésztehetség gondoskodott a remek hangulatról. Barna Péter (klarinét), Forgács Zsombor (dob), Járai Marcell (basszusgitár), és Kiss Gergő (elektromos gitár) lenyűgöző muzsikájukkal kápráztatták el a vásárlókat és árusokat egyaránt.

A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban tanuló Sándor Frigyes Zeneiskola diákjaival nem először találkozhattak a látogatók, ugyanis legutóbb a június 18-án tartott vásáron adtak egy sikeres koncertet.

Különlegességek sorakoztak a standokon, zeneszó szállt a szélben

Fotó: Laczkó Izabella

A Kultúr Piac során Géró Kata művésznő elbűvölő festményeit is megtekinthették az érdeklődők, ahol az alkotások megvásárlására is lehetőség nyílt, továbbá egy igen különleges múlttal rendelkező televíziós producer, író is ellátogatott a vásárra, aki író-olvasó találkozó alkalmával mutatta be két igazán érdekes témáról írt könyvét. Zolcer János XX. század: 100 év – 100 esemény – 100 film, valamint Háború – Miért dúl háború Ukrajnában, és Gorbacsov Titkai című köteteiről mesélt a piacra látogatóknak és leendő olvasóknak, hiszen a találkozó alkalmával a könyv dedikált példányainak megvásárlására is lehetőség nyílt.