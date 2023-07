Az esetről a helyszínre siető Kovacsik Milán, a mentőalapítvány titkára számolt be. Mint mondta, hétfőn 9:30-kor kapták a segítségkérő hívást a Hírös Rescue speciális keresőcsapattól, miszerint Kecskeméten, a Benkó Zoltán Szabadidőpont tavában az éjszaka folyamán elmerült egy ember. Milán húsz percen belül már indult is Misterrel, a tetemkereső kutyával. A kecskeméti bázisponthoz érve egyeztettek a mentésen dolgozó búvárcsapattal, csónakba szálltak, és megkezdték a keresést. Mint azt Milán felidézte, a legfőbb nehezítő körülmény a déli tűző nap volt, ennek ellenére Mister kiválóan állta a sarat. Folyamatosan locsolta-hűtötte az ebet, akinek a rendkívüli kánikula ellenére sem lankadt a figyelme.

- Egy ponton mindig kissé izgatott lett, viselkedésbeli változásokat mutatott. Ezt a területet sokszor, több irányból is megközelítettük, kontrollálva a kutyát. Viselkedésében konzekvensen történt változás. Mivel a vízen, csónakból történő munka a megszokottól eltérő a kutya számára, nemcsak a begyakorolt, „standard” jelzésekre kell odafigyelni. Ilyen apró változások is találatot jelezhetnek, mint jelen esetben is történt- magyarázta Milán.

Kovacsik Milán és Mister

Fotó: archív/Szabóné Zsedrovits Enikő

Nem sokkal később a Budapestről megérkező katasztrófavédelmi búvárok is megerősítették szonárjuk segítségével azt, hogy ahol jelzett a kutya, ott ők is látják a testet. Ekkor lemerültek az adott helyen a búvárok, azonban a többszöri próbálkozás ellenére nem sikerült felhozni a holttestet, csak másnap hajnalban tudták kihúzni a partra.

A 2021 novemberében megalakult mentőalapítványnak ez már a sokadik bevetése volt. Segítettek a Rácalmásnál elmerült bv-s kollégák keresésében, de küldetéseik voltak Tolna és Baranya vármegyékben is, ahol például eltűnt időseket is keresni kellett- erről már Reszegi Imre, a szervezet elnöke beszélt lapunknak. Sajnos nem minden esetben pozitív egy-egy akció kimenetele, összetett dolog, de ahogy a mostani esetben is tapasztalhatták, a gyakorlatozás, a képzések hatékonysága visszaigazolást nyer, hiszen a kutya pontosan jelezte, hogy hol található a vízben a holttest. Egyedül ez a Fejér vármegyei szervezet rendelkezik speciálisan kiképzett tetemkereső kutyával (aki szárazföldön és vízen is képes a feladatot elvégezni).

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Mint azt az elnök elmondta, örömteli, hogy egyre többen ismerik már alapítványukat, és a társhatóságok, így a rendőség és a katasztrófavédelem is szívesen fordul hozzájuk segítségért. A jövőben is ezt az ismertséget szeretnék erősíteni, illetve olyan eszközöket beszeretni, amik tovább növelik a keresési-mentési tevékenységük sokoldalúságát. Például szeretnének speciális drónokat (amelyek sokkal hosszabb ideig tudnak a levegőben maradni, s közben élőképet adni a keresési területről), amelyhez már képzik a drónkezelő-pilótákat is, illetve több tagjuk tesz hajózási-búvárvizsgát is.