Ahogy a korabeli tudósításokban olvashatták a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet és a Márianosztrai Fegyház és Börtön munkatársai szolgálati ebek kiképzését végezték a helyszínen, amelynek során a vízben elmerültek. A híd aljától körülbelül 5-7 méterre (Dunaújváros irányába) egy nagyon veszélyes, mély - egyes informácók szerint 15-20 méteres - gödör van, amely természetes módon alakult ki a híd pillérei után keletkezett örvények miatt. Olyan erős sodrása van ott a víznek, hogy ha valakit elkap, akkor egyszerűen nem tud felfelé-kiúszni belőle.

Sajnos a rácalmási baleset nem az első ilyen eset, több tragédia történt már ezen a helyszínen. A helybéliek emlékezése szerint az örvény már több áldozatot is követelt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/archív

Már 100 éve is volt itt baleset

Az 1920-as évek elején egy jól úszó fiatalember próbált kimenteni egy bajba jutott hölgyet a Kis-Duna rácalmási szakaszának ezen a részén. Az asszony kijutott a partra, a fiatalember viszont elragadták a hullámok.

40 éve egy kisfiút ragadott el a víz

Egy 12 éves kisfiú tragédiája is megrázta a települést 1983-ban. Juniális volt a folyóparton ebben az évben is, és a fiúcska elkóborolt a parton. A szülők, rokonok tűvé tették az egész partot és szigetet, de csak a ruháját és a cipőjét találták meg a parton. A kisfiút is a víz ragadta el.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/archív

Júliusi tragédia 18 éve is

2005. július 15-én szörnyű tragédia történt, amelyről „Az egyik fiút sikerült kimenteni, de a másikat elvitte a sodrás” címmel írtunk:

A nevelőotthonban élő mezőfalvai fiú egy tizenéves barátjával együtt merészkedett bele a vízbe, a Duna-partra kora délután, és a rácalmási híd alatti örvényes résznél belemerészkedtek a vízbe, és néhány méter után elkapta őket az erős sodrás. Egyikőjük sem tudott úszni. A nem messze horgászó fiatalok próbálták megmenteni a fuldoklókat, de csak egyiküket sikerült partra hozniuk, a másik fiú elmerült a folyóban. Egy héttel később, július 22-én találták meg az elmerült fiú holttestét.