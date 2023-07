A szervezők Varga István, Gut András és Tripe Lajos most úgy döntöttek, hogy nemcsak autóstalálkozót tartanak, hanem egy jótékonysági autóstalálkozót. Tehát a passatok most egy jó ügyért gurultak: a Törpi Bölcsi kölyök cica és madárfióka mentő szervezete volt a támogatott. Nagy mennyiségű eledel gyűlt össze a cicáknak, ugyanis szinte minden résztvevő hozott valamit. Több száz doboz konzerv, rengeteg különféle táp, illetve többféle alutasakos ínyencség, sőt még madáreleség is került az adományok közé. A szervezet vezetője Szepessy Lócsy Angéla meghatódottan vette át az adományokat és elmondta, hogy minden falatnak meglesz a helye, hiszen közel nyolcvan macskát kell most ellátnia, közöttük nagyon sok a még cumis, tápszerrel etetett kis apróság, de kifejlett egyedek is szép számmal élnek a Törpi Bölcsi biztonságában.

Fotó: Szentes Kitti

A szervezők is nagy állatbarátok és ebből kifolyólag mindenképpen egy állatmentő szervezetet szerettek volna támogatni a csapattal, ezért is esett a választás a Törpi Bölcsire.

A nap további része fotózással, baráti beszélgetésekkel, illetve pizzázással telt. De voltak, akik megmártóztak a vízben, hiszen a strandoláshoz is tökéletes idő volt. Varga István professzionális fotókat és videókat készített. Huszonhárom autóval úgy álltak össze, hogy megformázzák a Volkswagen emblémát, mely igazán látványosra sikerült.

Fotó: Szentes Kitti

A találkozóra Debrecenből és Győr mellől is érkeztek. A legfiatalabb résztevő, aki édesapjával érkezett egy ötéves kislány volt, a legöregebb autócsoda pedig egy tűzpiros 31 éves Passat volt. A legtöbb tekintetet vonzó autó pedig egy W8-as (a duplavé elrendezésre azért volt szükség mert egy sima V8-as nem fért volna be a motortérbe) 4000 köbcentis, benzines kombi Passat volt.

Nem volt felvonulás, se gumifüstölés mégis minden résztvevő élményekkel, barátságokkal gazdagodva tért haza. S idén talán sikerül még egy találkozót megszervezni a Passat tulajdonosoknak.