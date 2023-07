- 36 éve vagyok pedagógus és az iskolai élet sok területét kipróbáltam, saját gyakorlatomból ismerem. Mindig meg volt bennem az igény arra, hogy életem hatalmas nagy lépcsőjén, mely úgy érzem, hogy egyre újabb, s újabb célok felé visz, lépjek egyet a következő lépcsőfokra. Ilyen volt az intézményvezető-helyettesi feladatkör is, mely 14 évig határozta meg mindennapi tevékenységem. Nagyon örültem volna, hogyha a Petőfi igazgatói posztját elnyerem. Ez lett volna az életem következő lépcsőfoka. De hát két pályázó esetén az egyik nyer, a másik nem. A végső döntés azonban akkor született meg bennem, mikor megtudtam, hogy nem velem képzeli el igazgató asszony a jövő iskolavezetését. Így nem sokat gondolkodtam, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy egy évre megbízást kaptam a Vasvári Pál Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására. Mindig azt mondták, hogy ha egy ajtó bezárul, akkor egy másik kinyílik és élni kell a lehetőséggel. Úgy gondoltam, ez az a másik ajtó, ami kinyílt. Nyolc évig diákként ide jártam, szinte hazaértem, mikor beléptem újra e falak közé. Most már Vasváris vagyok és ezért az iskoláért teszek meg minden tőlem telhetőt.

Gálosfai Tímea a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatónője

- Miért vágyik az ember arra, hogy vezető legyen?

- A lehetőséget látom benne, hogy tehetek a gyerekekért, a szülőkért és nem utolsó sorban a munkatársaimért. Nagyon sok nehézséggel járó feladat ez, de számos sikerélmény forrása is. Úgy vélem, hogy nem létezik olyan, hogy fekete, vagy fehér. Valahol középen, a szürkében kell megkeresni azokat a pozitív dolgokat, amik előre visznek. Azt éreztem, hogy a Vasvári hihetetlen erőforrásai engem is motiválnak. Mikor ide kerültem az iskoláról csak annyit tudtam, mint mindenki, aki kívülállóként figyeli. Két hét alatt azonban indulni kellett, kezdődött a tanév. Nem sokat aludtam az alatt az idő alatt, az tény. Bíztam az ösztöneimben, a megérzéseimben, a tapasztalatomban, és abban, hogy sikerül olyan embereket választanom helyetteseknek, akik tudnak támogatni engem. Erre volt körülbelül egy hetem. Most egy év távlatából azt érzem, hogy nagyon jó vezetőtársaim vannak, akik az innováció, a megújulás szelét fújják annak a hajónak a vitorlájába, amit elindítottam. Úgy értékelem, hogy pozitív évet zártunk. Sikerült azt a rengeteg értéket, ami ebben az iskolában van, egy kicsit megmozgatni, felfrissíteni. Voltak természetesen nehézségek is, de ezek engem mindig is ösztönöztek.

- Egy ideiglenes kinevezés nem sok idő arra, hogy bármit is csináljon az ember, de az öt év azért már lehetőség arra, hogy akár nagyívű változásokat is véghez vigyen. Ez egy nagy múltú, markáns jellegű iskola. Meg kell tartani ezt, vagy sem? Kell-e újítani, ha igen, akkor merrefelé fordul a hajó?

- Hiszek abban, hogy a múltunkból építjük a jövőnket. Én attól vagyok olyan, amilyen, mert a múltban szereztem tapasztalatokat és azok felhasználásával fejlődöm. Azt gondolom, hogy egy iskola ugyanígy működik. A Vasvári egy gyémánt, amelyet érdemes tovább csiszolni. Rengeteg szakmai tudás és számos kulturális érték rejlik e falak között, amelyekre bátran lehet támaszkodni. Azt mondtam egy évvel ezelőtt, hogy nem szeretném sarkaiból kiforgatni az iskolát, de meg tudom mutatni, hogy merre menjünk tovább. A hagyományok kellenek, de már nem szabad csak abból élni. Ez már egy más világ, más gyereksereggel, más érdeklődési körrel. Be kell hozni az újdonságokat. Sportiskolaként színesítenünk kell az itt eddig felkínált palettát. Nyitnunk kell a versenysport mellett a mozgásformák más területei felé. Voltak sportprogramok, amiket más környezetbe helyeztünk, de megvalósítottunk újakat is, mint például a Hétkarikás játékok, ami egy tankerületi szintű sportmegmozdulás. Főleg a játékosság volt az iránymutatója, nem a versenyszellem. Elindultunk a robotika irányába. Ennek egy része már itt volt az iskolában, másik részét viszont a kollégák pályázatok keretében valósították meg. Az udvaron is fejlesztésekbe kezdtünk. Első körben az általam már ismert és bevált utakat jártuk be. Nagyon örülök, hogy a munkatársak, a szülők, mindenki mellé állt. Lesz szabadtéri tantermünk, elindul egy Logikai Park megvalósítása. Van itt egyfajta erő, ami együtt lélegzett velem. Örülök, hogy sikerült ezt a kapcsolatot így kialakítani.

- Most is nyitva van az ajtó.

- Mindig nyitva van. Azt írtam a pályázatomban, hogy humán erőforrás szemléletű vezető szeretnék lenni. Nekem a csapatépítés az egyik legfontosabb. Az élet sosem volt könnyű, de meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy a kolléga jól érezze magát. Akkor működik egy iskola, ha a kolléga úgy érzi, hogy a kreativitásának teret biztosítanak, ha ki tud bontakozni, ha az ötleteit meghallgatják, ha érzi, hogy számítunk rá és fontos a munkája. Én nagyon bízom az itt dolgozó emberekben. Továbbképzést szerveztem számukra azért, hogy szakmailag fejlődjenek. Elmentünk kirándulni, hogy együtt töltsük az időt, hogy beszélgessünk. Mindent megtettünk vezetőtársaimmal a munka megkönnyítése érdekében. Az utolsó napon tartottunk egy piknikes, beszélgetős, társasjátékozós délelőttöt, hisz az utolsó nap szóljon a csapatépítésről! Nagyon fontosnak tartom. Ha jó a csapat, akkor minden nap mosolyogva tudunk dolgozni. Én ebben az erőben hiszek.

- Gyorsan változik a világ. Mit és hogyan lehet oktatni, ha még nem tudható, mire kell fölkészíteni a gyereket. Ennek a nehézségét érzi, lát olyan csapást, amin menni kell?

- Igen, szerintem az iskolának változnia kell, és el kell jutnunk odáig, hogy élményeket adjunk a gyereknek és stabilitást. Van az a tudás, amit a gyermeknek magáévá kell tennie, de a hogyan kérdésben kell fejlődni. Az a mélyebb tudáselsajátítás, ami nem csak a bevésésről szól, hanem a megtapasztalás, az élményeken át történő tanulásról. A legfontosabb, hogy a gyereknek meg kell tanulnia a változás kezelését. A világ már nem ugyanaz, mint a mi korunkban. Azt gondolom, hogy az iskolának a személyiség megerősítésére kell törekednie. Az egészséges, kritikus szemléletet kell megtanítani és befogadóvá kell lenni a változásokra. Egyre több problémával küzdő gyermek van, és őket úgy kell megismerni, megérteni, amilyenek. A világ úgy gondolom, ebbe az irányba kell, hogy elmenjen. Meg kell tanulni a kudarcokat is kezelni. Itt a gyerekek 80 százaléka sportol, de nem mindenkiből lesz bajnok. Mégis fontos, hogy élvezze a mozgást, az oda vezető utat. A tanulás ugyanez. Meg kell tanulni azt, hogy van, amit el kell érni. Vannak, akik ezt élvezettel teszik, de van, aki nagyon sokat küzd. A lényeg, hogy az apró, pici sikerek juttassák örömhöz. Nekem nagyon fontos életfilozófiám, hogy mindenben lássuk meg a jót, a pozitívumot. Ez engem sokszor átsegített nehézségeken, és ezt a szellemiséget próbálom meg átadni. A gyerek is majd meglátja, hogy ez a dolgozat most nem úgy sikerült, de ha a következőre jobban felkészül, akkor menni fog. Ezek apró lépések, de a győzelem felé visznek.

- A Petőfiben működő ökotudatos, zöld gondolkodást át fogja ültetni ide?

- A Petőfiben én indítottam el és pályáztam meg először az Ökoiskola címet, így ez nem kérdés. Számomra ez nagyon-nagyon fontos, de az a véleményem, hogy egy iskola életében a változásokat csak finomhangolással lehet megvalósítani. A kollégák rengeteg ötlettel vannak tele. Én azt mondtam, hogy gyertek, nyitva az ajtó! Nem tudunk mindent megvalósítani, de már érzik, hogy nyitottak vagyunk az újra és mindannyian a Vasváriért dolgozunk. Hamarosan eljön az ideje annak, hogy az a környezetvédelmi szemlélet, mely egyébként már jelen van, a még tudatosabb megvalósítás felé fog haladni. Benne van az ötéves terveinkben.

- Pár év múlva ezt az egyszerű városlakó is látni fogja, tehát látványosak lesznek a változások?

- Amikor idejöttem, azt mondtam, hogy van egy évem van arra, hogy megmutassam kollégáknak, szülőknek, gyerekeknek, városnak, hogy mint vezető, mit szeretnék. Úgy gondolom, hogy az eltelt idő alatt végzett munka sokszínű és eredményes volt. A nevelőtestület partnerként fogadott, támogatta kezdeményezéseim és együttes erővel számos területen bizonyítottuk, hogy tudunk együtt dolgozni és számítunk egymásra. Ezt az utat szeretném tovább vinni. Ezt a lendületet szeretném megtartani. A támogatás volt és lesz munkám vezérfonala egy jobb és biztosabb jövő felé. Olyan iskolát szeretnék, ahol a nevelés résztvevői együttesen, egymást segítve, támogatva, kiegészítve, a diákok érdekében képesek következetesen és konstruktívan együttműködni. Bízom az itt dolgozók szaktudásában, tenni akarásában. Bízom abban, hogy észrevételeikkel, gondolataikkal megtisztelnek, és együtt tudunk tenni a szűkebb iskolai és tágabb lakóhelyi környezetünkért. Erről a munkáról pedig mindig tájékoztatni fogjuk partnereinket, hisz nélkülük a cél elérése nem lehetséges. Fontos az együttműködés a szakosztályokkal, szülőkkel, hisz nélkülük mi csak félkarú óriások lehetünk.

- Lesz olyan, hogy elégedett lesz?

- Teljesen sosem. Most elégedett vagyok azzal, amit ez alatt az egy év alatt elértünk. A sikereknek örülök, a nehézségekből építkezem. Engem azonban már a következő cél inspirál. Már azt tervezem, hogy a nyáron mit fogunk megvalósítani, és utána hogyan indítjuk a következő évet. A hegymászó is olyan, hogyha megmászik egy hegyet, akkor keresi a következő kihívást. Én is ilyen „hegymászó” vagyok. Kaptam egy lehetőséget öt évre, és szeretném bebizonyítani ezekkel a fantasztikus emberekkel, akik körülöttem vannak, hogy egy remek iskolát tudunk létrehozni. Legyünk együtt „magasugrók”, akik felteszik a lécet egy szintre és miután megugrották, újabb magasságokra törnek, hisz a lehetőségek sora végtelen.