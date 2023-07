Ezúttal nem az eldobált szemetet, vagy a sírok rongálását elégelték meg a falubeliek, hanem az égig érő füvet, gyomot. Akik olvassák a facebook helyi bejegyzéseit, azok szembesülhetnek azzal, hogy bizony rendezettebb környezetet érdemelnének elhunyt rokonaink, ismerőseink. Ez a méltatllan állapot indokolta a közösségi felhívást, hogy vasárnap délután 14 órától, aki tud, menjen a temetőbe fűkaszával, vagy egyéb kertészeti eszközzel a közös rendrakás érdekében. Lapunk is ott volt a munkák kezdeténél.

Az első felhívásra még csak kevesen ragadtak fűnyírót, de legalább már voltak páran. A régi ravatalozó környékén Kvárik Józseffel találkoztunk, aki elmondta, hogy ő is a felhívásra jött. Már nyírja itt egy jó ideje a füvet, gyomot. Leginkább a sírok között vezető főbb útvonalak mentén vágja a füvet, meg amit kell. Természetesen óvatosan dolgozik, hiszen senki sírjára nem akarja ráveretni a levágott nyesedéket, bár néha elkerülhetetlen. Ezért is jó lenne, ha mások is kijönnének. Legalább a sírokat leseperni, a levágott füvet összeszedni – hallottuk a munka szünetében. A mezőfalvi temető hátsó részénél, nem messze a gyereksíroktól egy népesebb társaságba botlottunk. Itt Kovács Istvánné Éva a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub vezetője és családja nyírja a területet. Pedig Éva hajnal háromkor jött meg többedmagával a kisújfalusi testvér-települési vendégségből. Három géppel is pörgették a damilt a tűző napsütésben. A munka kezdetekor Éva elmondta, hogy ők is a felhívásnak tesznek eleget. Remélik, a legközelebbi akcióban már mások is követik a példát.

Fotó: A szerző

Mezőfalván nem először téma a temető állapota. A katolikus egyházi tulajdonban lévő temetőnek van szerződött gondnoka, akinek feladata lenne más munkák mellett a temető zöld területeinek megfelelő gondozása is. A temetői állapotok az év során többször is reflektorfénybe kerülnek. Különösen halottak napján, vagy valamilyen egyházi, vagy vallási ünnepek, napok alkalmával. Ilyenkor mindig felerősödnek az elégedettlenség hangjai, hozzá kell tenni sokszor joggal! Ez a helyzet provokálta ki a lakosságból a mostani akciót, rávilágítva, hogy nem csak a gondnokságtól kellene várni a rendrakást, hanem magunk is tehetünk érte. Elvégre szeretteink emlékét szeretné mindenki méltón őrizni.