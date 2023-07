– Izgatottnak látszol, pedig az eseményre még egy kicsit várni kell!

– Ez valóban így van, alaposan készülünk és sok szeretettel várunk rá mindenkit. Természetesen nem csak a nagykarácsonyiak részvételére gondoltunk, hanem a környező településekről is várjuk a kikapcsolódni, szórakozni vágyókat. A térségben azon a napon nem lesz máshol rendezvény, ezért minden adott ahhoz, hogy a családok és a baráti társaságok eljöhessenek a Nagykarácsonyi Sporttelepre, ami az esemény helyszíne lesz.

– A délelőtti programra, a Gulyás főző versenyre időben fölkapták a fejüket a főző emberek. Most mesélj arról, hogy ebéd után milyen programokra leszel büszke?!

– Igazán büszke a csapatomra vagyok, akikkel ezt a komoly eseményt lebonyolítjuk. Egyedi áru kínálattal és gasztrosétánnyal várjuk a vendégeinket. A kézműves kiállítóink is különleges termékekkel igyekeznek kitűnni. Egész napra sokféle showműsorral készülünk.

Grandiózus légvárat építenek

– A „Búcsús család” ebben a térségben még nem ismeretek. Nagyon várjuk őket. Az biztos, hogy a legmodernebb technikai eszközökkel érkeznek. Különleges a szokásosnál lényegesen nagyobb légváruk, ami várhatóan sok örömet okoz majd a gyermekeknek.

Ismert színpadi fellépők is

– Megpróbáltuk felmérni a környék lakóinak a zenei kedvenceit. Azt gondolom, hogy a magyar emberekben ilyen szempontból egy valami közös: valamennyien szeretünk mulatni! A popos hangulatot Oláh Gergő már délre meghozza a számunkra. Délután pedig sok kedves amatőr társulat mellett Serbán Szebasztian, A-Nita, és Loretta dobja föl a hangulatunkat. Az esti nagy mulattató Bódy Csabi lesz. Az táncot a retro diszkó zenéire rophatjuk hajnalig. Reméljük, hogy a közönség igazán aktív lesz és tánccal, tapssal és énekszóval fokozza a jó hangulatot!

Dia kísérője és talán legfontosabb segítője Szatyina Károly

– Én nem választottam magamnak tisztséget, egyszerűen segítőnek számítok, hiszen egy ekkora eseményt egy ember nehezen tudna lebonyolítani. Persze vitáink nekünk is voltak, főleg a fellépők kiválogatásakor, de végül is sikerült megegyeznünk. A gulyásfőzésbe a baráti társágunkkal én is beszállok a délelőtt folyamán, de aztán déltől meg sem kockáztattam más elfoglaltságot, mint hogy odafigyeljek az esemény zavartalan lebonyolítására. Az időjósok az előrejelzések szerint zavartalan, jó időt ígérnek nekünk.