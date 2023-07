Immáron tizenharmadik alkalommal hirdette meg az áruházlánc az „Ön választ, mi segítünk!” elnevezésű társadalmi felelősségvállalási programját. Mint ismert, a felhívásra előzetesen adhatták be pályázataikat a helyi közösségek, szervezetek, alapítványok. Ezek közül a Tesco kiválasztott körzetenként három-három projektötletet. Ez a három projekt már biztos, hogy támogatásban fog részesülni, a kérdés már csak az, hogy mekkora összeggel járuljon hozzá a vállalat a terveik megvalósításához.

A vásárlások után zseton jár, ezzel szavazhatnak a vevők

Erről dönthetnek a vásárlók úgy, hogy a vásárlások után kapott zsetonokat az üzletben kihelyezett vitrinek valamelyikébe dobják bele (amelyik a legjobban tetszik számukra). A legtöbb szavazatot kapó projektet 400 ezer, a másodikat 200 ezer, míg a harmadikat 100 ezer forinttal segíti a Tesco. Ezen felül egyébként díjazzák a legkreatívabb, leginnovatívabb pályázatokat is, így összesen 41 millió forint támogatást biztosít országosan a vállalat a helyi közösségeknek.

A helyi közösségek projektjeit támogatja az áruházlánc

Ebben a fordulóban most nincs dunaújvárosi továbbjutó, hanem egy baracsi és két sárbogárdi szervezet verseng a voksokért.

Lássuk, hogy mik a tervek!

Nem először pályázik már a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület. Egy korábbi forduló során 200 ezer forint támogatást nyertek el, amellyel a település kisebbik részén, Templomoson alakítottak ki egy focipályát a közösségi ház mögött, megteremtve ezzel a kikapcsolódási, sportolási lehetőséget.

Templomoson alakítottak ki egy focipályát a közösségi ház mögött

A helyszín most is ugyanaz, a templomosi rész, ám ezúttal egy játszótér kialakítását tűzték ki célul. Mint azt Fekete Edit, az egyesület elnöke vázolta, szeretnék egy új hintával gazdagítani a játszóteret, mivel jelenleg csak a nagyobb gyermekek igényeit elégíti ki az eszközpark. Most viszont lehetőséget szeretnének biztosítani arra, hogy a kisebb csemeték és a kisgyermekes családok is jól érezhessék magukat, és a játszótér még több programnak adhasson otthon.

A Sárbogárdi Zengő Óvodában a szélviharok következtében kidőlt, kivágott fák hiánya jelentős változást hozott. A korábban árnyékos, szélcsendes udvar huzatos, a tűző nap sugarainak kitett játéktérré változott. Szeretnének három játszóházat telepíteni az udvarra, ezáltal szórakozási és árnyékolási lehetőséget biztosítani az apróságoknak.

A Volt Sárbogárdi Diákok az Alma Materért Alapítvány szeretné bővíteni a közösségi teret a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium udvarán, hogy a már meglévő kültéri fitneszgépek mellett padokkal, virágoskerttel tegyék esztétikusabbá a környezetet a tanulóknak.