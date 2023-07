Nehéz és sokrétű témát vállalt fel az előadásában.

– Ennek a szakterületnek, ha megértetni akarjuk a célját és a tevékenységét, pontosan az a nehézsége, hogy annyira szerteágazó, hogy ehhez nehéz bele egy arcot, vagy egy foglalkozást elképzelni. Példaképp mondhatom, hogy itt a hajléktalan és az idős-ellátásig, a gyermekvédelmen át rengeteg szolgáltatás és dolgozó van, akik ezekkel foglalkoznak. Egy közös van bennük, hogy sokszor nehéz a feladat, mert ez az élet árnyékos oldala. Egy másik megközelítésből nézve, ez a közösségépítés egyik első téglája. ami összefogja őket. Az, hogy hol tudunk az adott esetben az ellátott tekintetében olyan közösségi hálót találni, vagy húzni, ami megtartja őt! Ez minden esetben egy izgalmas kihívás. A gondoskodás az ember természetes, ösztönből adódó életerejének a része volt és még ma is az. Ezt az elmúlt sok-sok évszázad során a családok és a mikroközösségek oldották meg. Ahogy egy kicsit atomizálódik a társadalom, és egyre több lehetősége van az embereknek, úgy az összes segítő szakma bizonyos szempontból háttérbe szorul. Ezzel, vagy a generációs együttélés megszűnésével az említett természetes törődés is eltűnik. Korábban az idős hozzátartozókról az gondoskodott a családból, aki fölment hozzá, ma pedig az a kérdés, hogy melyik idősotthonban lehet ellátást találni. Ez a fajta hozzáállás megnehezíti ennek a területnek a megértését. Ebből adódik az, hogy egyre több megoldási lehetőséget keresünk. Ezen a területen akkor tud az ember sikerrel járni, ha az a közösség ahol segítséget szeretne nyújtani, az képes és hajlandó befogadni. A munkánk nem arról szól, hogy pusztán házat szeretnénk építeni, hanem arról is, hogy legyen egy befogadó közeg.

Miután az ezekről a nehéz témákról szóló közbeszéd több tíz éven keresztül elmaradt, az legalább olyan fontos dolog, mint a források megszerzése, a jogszabályok megalkotása.

– Minél több olyan beszélgetés, tényfeltárás legyen, amivel csak egyszerűen azt kívánjuk bemutatni, hogy a gondoskodáspolitika az élet ugyanolyan természetes része, mint a többi. Még akkor is, ha nehéz élethelyzetek annak. Ezeknek a falaknak a lebontása után tudjuk felépíteni azokat, amelyek az ellátást valóban segítik. Ezen a területen, a szociális területen, intézményben, alapszolgáltatásban és a kapcsolódó területeken több, mint százezer ember dolgozik. Gondoskodnunk kell az utánpótlásukról. Azt látjuk, hogy szerencsére az idén az erre a területre felvételiző fiatalok száma duplája a tavalyinak. Nyilván ez egy sok összetevős dolog. Azt megállapíthatjuk, hogy a segítő szakmák, mint például az ápolás, a gyermekfelügyelet az egész világon nehéz helyzetben van. Az elmúlt két-három év a coviddal, a háborúval talán egy kicsit változtatott a közgondolkodáson. Ráébredtünk arra, hogy van az életnek olyan része, amikor segítségre szorul valaki, és ott kell, hogy legyen valaki, aki elvégzi ezt a munkát. Azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget jogszabályokkal, bérezéssel, támogatással hosszútávon fenn kell tartani.

Fotó: Balogh Tamás

A II. világháborút követően a gondoskodásban való szerepüktől is eltiltották őket. Fellehet-e még használni az ő addig megszerzett tudásukat?

– Szerintem nem csak lehet, hanem kell is. Nem azért, mert ez nem a kormánynak, vagy az egyháznak, hanem azoknak a magyar honfitársainknak az érdeke, akiknek a családjában van ilyen rászoruló. Az is nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak azok részesülnek itt előnyben, akik templomba járó hívők. Az egyházi intézményekben ők is ott vannak, akik nem azok, de szintén minőségi ellátást kapnak. Fölösleges az egyház szerepén vitatkozni. Elvitathatatlan, hogy nem csak hagyománya, hanem történelmi tapasztalata is van ebben az ügyben. Olyan tudásuk van, ami adott esetben régebbi, mint egy adott nemzetállam kialakulása óta eltelt idő. Neki természetes missziója az, hogy foglalkozni akar a rászorulókkal. Nem azért, mert van egy újkori jogszabály, amit egy adott ország parlamentje éppen meghoz és kötelezi rá. Akkor járunk legjobban, ha lehetőséget adunk nekik arra, hogy ezt a küldetésüket teljesítsék. Abban az esetben már valóban nem csak arról szól egy megbeszélés, hogy hány négyzetméter, hány közösségi tér és mennyi normatíva kell egy általuk működtetendő intézményben. Amikor oda bemegy valaki, az egyből látja, hogy az nem az aznapi túlélésről szól, hanem tartalommal töltött közösségi létet teremtenek meg az ott ellátottaknak. A szakzsargonban úgy hívjuk ezeket, hogy otthont nyújtó intézmények. Nem egy ideiglenes beköltözésről szól. Ezért nagyon fontos, hogy a működtetésénél az a szemlélet uralkodjon, hogy olyan emberek lássák el az ottani feladatokat, akiknek nagy a közösségi kötődése, a másokért érzett felelősség vállalása. Nyilván ennek a szakmának ez a szépsége, de a kihívás része is. Valószínűleg ez is megkülönbözteti őket másoktól. Itt a kiszakadás kellemetlen érzésétől mentesítjük, helyette azt az élményét erősítjük, hogy valahová befogadást nyert.

Fotó: Balogh Tamás

Az elhivatott emberek pályája ez?

– Az itteni elhelyezkedéshez, mások életének a közepén találja magát és annak az embernek a sorsáról kell döntenie. Nagyon fontos, hogy a megfelelő emberek foglalkozzanak a rászorulókkal. Másrészt sok energiát fordítunk a már benne dolgozók folyamatos segítésére, hiszen az is legalább ilyen fontos. A rájuk nehezedő nyomást kívánjuk vele segíteni, akár egy beszélgetéssel és az információk átadásával. Ez nem az az egyébként nagyon fontos munka, amikor a műszak végén összecsomagolom a szerszámaimat és nyugodtan hazamehetek, mert jó lett a kapcsoló és nagyon sokáig nem kell visszatérnem. Itt holnap és minden további napokon vissza kell térni, nyitottnak kell lenni az újabb problémákra még akkor is, ha időnként elutasításra találunk a gondozottak részéről. Elszánt kitartás és nagylelkűség kell hozzá.

Mondjátok meg, hol szorít a cipő?!

– Nagyon sok adatbázis létezik, amikből nagyon sok minden kiolvasható. A beszélgetés, a terepen való jelenlét, a személyes kontaktus gyakran többet jelent azoknál. A táblázatokban nincs meg az a pillanat, amikor a másik ember szeméből látszanak az érzései, nem férnek bele az egymásnak elmondott mondatok, amikből tényleg kiderül, hogy adott esetben hol szorít legjobban a cipő, amik a napi problémákat világítja meg.

Ezeket a beszélgetéseket az itt dolgozó emberekkel és a vezetőkkel le kell folytatni, mert nélkülük nem lehet jó döntést hozni. A frontvonalon dolgozók véleménye mindig „becsatornázásra” kerül.

Fotó: Balogh Tamás

Péntek délután, a vidéket járva is meglátogatta a dunaföldvári idősek otthonát. Az is segített?

– Hogyne! Rengeteg intézményben járok. Ezért elég rövid idő alatt letudom szűrni, hogy egy adott helyen milyen minőségű munka folyik. Ilyenkor látszik, hogy egy intézkedés a gyakorlatban mennyire vált be. Mi az, amit még a bentlakók érdekében tenni lehet. A velük való beszélgetés is segíti a munkámat. Mindre szükségem van ahhoz jó döntéseket tudjak hozni.

A Tanodát is meglátogatta?

– A gyermekvédelem világához tartozik. Ez a dolog tele van olyan mélységekkel és traumákkal, amik a hétköznapi életben sok esetben felfoghatatlanok. Tehát első pillantásra nem csak azonosulni nem tud velük, de nem is érti őket az ember. Ezeket úgy kell földolgozni, hogy közben ne veszítsük el a gyermekek bizalmát. A legfontosabb, hogy legyen ott egy olyan ember, aki majd megérti a problémájukat, és visszavezesse őket a gyakran szinte teljesen elvesztett bizalmi világba. Ez is egy jó példa arra, hogy az igazi, jól végzett szociális munka nem elsősorban pénzkérdés. Ha ez így működne, akkor minden hajléktalan és a tizennyolcadik életét betöltő gyermek kaphatna egy bérlakást és megszűnnének a problémák. Nyilván nem ilyen a világ. Az elveszett közösségi kötődés visszaszerzése már egy sokkal fontosabb és pláne nehezebb munka. Ez egy olyan hivatás, ami jó szív és lélek nélkül nem igazán végezhető.

Ön a munkája során annyi szörnyűséget is látott már, ami tíz embernek is sok lenne. Még nyitott maradt a szíve, tud még hinni?

– Hát ha nem hinne benne az ember, akkor nem csinálná. Nyilván lehet látni az árnyoldalát, de néha azt is, amikor „ki süt a Nap” mert megoldottunk egy-egy súlyosabb problémát. Probléma mindig volt és sajnos lesz is. Mi pedig azért vagyunk, hogy minél több eseten tudjunk enyhÍteni és általában segíteni!