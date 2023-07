A több tucat gyermek zöme Szalkszentmártonból érkezett, de vannak, akik Kiskunlacházáról, Dunavecséről, sőt Dunaújvárosból is jöttek ide. Mivel ez már nem az első alkalom, így el lehet azt mondani, hogy az összejövetelnek nagyon komoly hagyományai vannak, talán az is érdekességnek számít, hogy sokan felnőttként, segítőként is visszajönnek abba a táborba, ahol azelőtt még gyerekként voltak jelen. Színes és sok program várja az ideérkezőket, délelőtti, délutáni és esti evangelizáció mellett, a gyerekek megismerkedhetnek a különböző kézműves foglalkozásokkal is. Az egyházi vonatkozású foglalkozások mellett a táborozók rendelkezésére áll, egy nagy úszómedence és egy füves focipálya is, no azért ne egy edzőközpontra tessenek gondolni. Ott jártunkkor éppen szabad programok voltak, a gyerekek nagy része a vízben keresett menedéket a nagy meleg elől. Az étkeztetést úgy oldják meg, hogy a különböző felajánlásokból a tanya konyháján önkéntes felnőttek elkészítik az ételeket, erre már hónapokkal előtte felkészülnek, szinte semmit sem bíznak a véletlenre. A programok között szerepel egy kecskeméti fürdőzés, illetve egy kerekegyházi kalandpark is, a tábor végén pedig kiértékelik az elmúlt napok eseményeit és zárásként egy tábortűzzel búcsúznak el a helyszíntől és egymástól, azzal a reményben, hogy jövőre ismét találkoznak.

A tábort közösen látogattuk meg Gulyásné Horváth Tündével, Szalkszentmárton polgármesterével.