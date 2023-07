Szabó Ferencné cukrász, a Sarokház Cukrászda vezetője

Huszonöt éve nyitották meg az azóta is közkedvelt és sikeres üzletet, ahol a születésnapi ajándékokat nem a cukrászda, hanem a betérő vendégek kapták június 15-én, szombaton. Az ünnepségen részett Varga Gábor országgyűlési képviselő és Farkas Imre Előszállás polgármestere is, ők szegték meg Szabó Ferencnével közösen a születésnapi tortát. Az eseményhez kapcsolódóan rajzversenyt is hirdetett a cukrászda, amelyre több mint negyven rajz érkezett be a helyi gyerkőcöktől – mindegyikőjük kapott ajándékot, nem csak a helyezettek.

Az ünnepség és ünnepélyes tortaszegés előtt Szabó Ferencné tulajdonossal beszélgettünk, aki a menedzser és a vezető cukrász is egy személyben.

– Hihetetlenül jó érzés átgondolni ezt az évfordulót, hiszen már negyed évszázada, hogy belevágtunk ebbe az édes kihívásba. Az évtizedek alatt voltak nagyon szép sikereink, de néha hullámvölgyek is előfordultak, amiket hála Istennek átvészeltünk, és talpon vagyunk a mai napig, ami nagy öröm a számomra.

Gyönyörű volt a cukrászda születésnapi tortája, imádták a vendégek

Megmaradtak a nagymamás, hagyományos süteményeknél

– Máig megmaradtunk a hagyományos süteményeknél, pedig mi is fejleszthettük volna magunkat egy más irányba is, ahogyan azt mások megtették. Csakhogy erre a nagymamás ízvilágra máig van igény, változatlanul megvan rá a vevőkörünk. Szerencsére nem csak itt, Előszálláson, hanem a távolabbi településeken is - folytatta Szabó Ferencné. Hozzátéve: - Jónéhány alkalommal vettem részt esküvői kiállításokon Székesfehérváron is, ahol a mellettünk kiállító pályatársak közül sokan kerestek meg bennünket. Nagyon sok lakodalmat láttunk el a cukrász készítményeinkkel, mindenhonnan máig kizárólag elismeréseket kapunk. Úgy dolgozunk, hogy ez a jövőben is így folytatódjék. Ezek az elismerések is adtak erőt a hétköznapok munkájához. Hiszek benne, hogy a hagyományos kínálatunk jól szolgálja a vendégeink kívánságait is, ezért ennél az irányvonalnál maradunk a jövőben is.

A kézműves foglalkozások is népszerűek voltak a születésnapi rendezvényen

Minden korosztály kedveli

– Vajon kik járnak ebbe a Sarokház Cukrászdába? Idős emberek, akik így idézik fel újra a régi idők kellemes alkalmait, vagy olyan fiatalok, akiket elvarázsolt a nagymamájuk a finom süteményeivel?

– Nem hiszem, hogy ilyen kategóriákba lehetne sorolni a vendégeinket. Hála Istennek a kicsiktől az idősekig minden korosztály képviselőit megtalálunk a vendégeink között. Előszállás forgalmas főutcáján van az üzletünk, egyre több átutazó is megkóstolja a finomságainkat, akik utána már rendszeresen visszatérnek hozzánk, mert ezeket az ízeket keresik, és hasonlóval már nem találkozhatnak az ő vidékükön.

Nem volt könnyű kiválasztani, melyik gyermekrajz a legszebb.

Nem csak az első három helyezett gyermek kapott ajándékot a rajzáért, hanem valamennyi alkotás készítőjét jutalmazták

– Miért választotta ezt a szakmát?

– Soha nem terveztem, hogy cukrász leszek. A nyolcadikos ballagásomkor a családom mondta, hogy „Nézzétek, az Erzsike diótortát sütött erre az alkalomra!” Mindig is szerettem sütni. Olyan huszonhárom éves lehettem, amikor egyszer a családban egy lakodalom előtt patthelyzet alakult ki, nem volt, aki elkészítse a süteményeket, és én segítettem. Utána cukrásznak tanultam, 1976-ban végeztem. Nem is gondoltam arra, hogy valamikor ezt fogom csinálni. De az elmúlt huszonöt év ezt bizonyította.

Kanik Péter az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnöke (b), Varga Gábor országgyűlési képviselő, Farkas Imre polgármester, dr. Baráth Károly a község korábbi háziorvosa és felesége a cukrászda születésnapi rendezvényén

Hisz a becsületes munka sikerében

– A köztes állomások?

– Legelőször a dániel-telepi egyszemélyes boltban végeztem önálló munkát, bolti eladóként. Utána bekerültem a dunaújvárosi Aranycsillag Szálloda cukrászdájába, majd Mezőfalván folytattam. Szerettem a munkámat, a kollégáimmal mindig jó kapcsolatot ápoltam, és a megrendelők is megkedveltek a készítményeim és a személyiségem miatt. Ez már kellő önbizalmat adott az önállóságra. Három gyermekünk született, míg végül úgy döntöttünk, hogy megépítjük a saját cukrászdánkat. A leghangosabb tippadóm a két nagyobb gyerek volt, igaz, ők a szemközti telekre álmodták meg. Nehéz feladat volt, hiszen hitelt nem kaptunk. De belevágtunk, és célba értünk vele. A Covid alatt is megálltuk a helyünket, és a mára nagyon megváltozott világban is kedvelnek bennünket. Egyetlen dolgozót sem küldtünk el, nem csökkentettük a nyitva tartásunkat – nem könnyű, de hiszünk a becsületes munka sikerében. Még bírjuk a terhet, amit a sors ránk mért.

Nagy tempóban fogyott a hűsítő finomság a rekkenő hőségben

– Még mindig szeret sütni?

– Imádok! Egy kolleganőnk elhagyott bennünket és beálltam a helyére. Jelenleg az én reszortom a rétes és a fagyi készítése. Ezek mellett, mivel mi nem kemény sablonok szerint végezzük a munkánkat, minden mást is megcsinálok, aminek éppen ott van az ideje.

Ingyen kapták az ünnepség vendégei a fagylaltot

Harmincnyolc forintért adták az első gombóc fagylaltokat

– A régi időkről?

– Emlékszem rájuk. A harmincöt forintos süteményre, és a klasszikus, hatszáz forintos indulóáras tortákra is. Amikor az üzletet kinyitottuk harmincnyolc forintért adtuk a fagyi adagját. Akkor még volt aprópénz ezért vissza lehetett és kellett adni. Nálunk azóta slágercikk a mignon, még Dunaújvárosból is képesek eljönni érte ide hozzánk, Előszállásra! Pedig arra gyakran azt mondják, hogy nem is sütemény! Nos, nálunk ma is az, és meg is fog maradni. Megtartottuk a dobostortát és a piramist, amiket már tanuló koromban is készítettem.