Az akció lényege, hogy felhívják a figyelmet a biztonsági övek használatának fontosságára. Többek között erről is beszélgettünk Sebestyén Máriával, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjével, aki pozitív eredményekről számolt be. Mint mondta, az előző év hasonló időszakához képest több mint hét százalékkal csökkent a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma a vármegye útjain. A legjellemzőbb szabálysértésekről és baleseti szituációkról is beszélgetett Baráth Eszter az alezredessel.