Július 15-én, szombaton a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár mögötti udvar asztalainál ezúttal is családok, barátok, ismerősök adtak randevút egymásnak, hogy hamisítatlan sváb hangulatban töltsenek el egy szombat estét. Ahogy mondani szokták, minden adott volt a bulizáshoz, a sörfesztiválozáshoz. A rendezvény gyülekező ideje alatt találkoztunk Ronyecz Péterrrel, Adony Város polgármesterével, aki szintén a fesztiválra érkezett. Adony inkább a boráról híres, akkor miként fér össze a bor a sörrel? – kérdeztük.

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési. képviselő is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt

Fotó: Horváth László

– Mindig, amit a szervezet megkíván. Általában a nagy melegben a fehér boros hosszúlépés a kedvenc. A túl nagy melegben pedig a jó hideg sör oltja a szomjúságot és szervezet felhevülését.

– Fiatalok kezdték a sörfesztiválozó hagyományt és a fiatalok is folytatják. Az ifjúság szerepvállalása egy település életében nem egy utolsó szempont.

– Nagyon örülünk a fiatalok generációjának, akik egyre inkább beleilleszkednek, helyet keresnek településünk közösségi és kulturális életébe. A közelmúltban ez a generációváltás a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál is megtörtént. Testvér-településünktől érkező impulzusokra reagálva alakult ki az Adonyi Sváb Sörfesztivál, ami örömünkre már az ötödik évét éli.

A Salina Tánccsoport is fergeteges sváb táncot járt

Fotó: Horváth László

A fesztivál megnyitójában Szabó Pájer Loretta az Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője köszöntötte a vendégeket, köztük külön is dr. Mészáros Lajost, a térség országgyűlési képviselőjét. A folytatásban az adonyi óvoda Madárkák csoportja, majd az Adonyi Tánccsoport Salina Táncegyüttese adott táncos bemutatót. A hangulatindító produkciók után már hamar megtelt a táncparkett, hiszen a Szomori Fiúk zenekar jól ismert és kedvelt bandája a sörfesztiváloknak. Játékukra ezúttal sem volt panasz. Míg a táncosok vígan ropták a sváb lépéseket, addig megkerestük a főszervezőt, Szabó Pájer Lorettát.

Az óvodások Madárkák csoportja remek bemutatót tartott sváb hagyományokból

Fotó: Horváth László

– Most már mondhatjuk, hagyomány nálunk ez a rendezvény. Hosszú éveken át volt Adonyban sváb bál, ami egy idő után ellaposodott, kevesebb érdeklődőt vonzott. Ennek okán próbáltuk megújítani, érdekessebbé tenni a sváb hagyományokat, köztük pedig a sváb sörfesztivált. Szerencsére sok fiatalt is vonzanak programjaink, így időszerűvé vált a mostani fesztivál hozzáigazítása az igényekhez. Továbbra is célunk a fiatalság megszólítása, bevonása, amihez remek alkalom a sörfesztivál, ahol jó zene és ételek mellett ülhetünk egy asztalhoz, beszélgethetünk, táncolhatunk, szórakozhatunk. Adonyban közel ötven fő vallotta magát a választáskor német nemzetiségűnek, de ebbe a desztinációba nyugodtan beleszámíthatjuk a kultúrcsoportjainkat, hozzátartozókat is. Egy százas létszámot bátran számolhatunk. A rendezvényünk sikeréhez ezúttal is nagyban hozzájárult Adony Város Polgármesteri Hivatala, a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár, valamint azok a fellépők, akik vállalták a fellépést, színesítették a programot – hallottuk a főszervezőtől.

A fő szervezők az Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzattól: Szabó Pajer Loretta, Szántó Zoltán, Kovács Kerekes Fanni

Fotó: Horváth László

Adonyban tehát a jövőben is folytatni kívánják a német és sváb hagyományokat, ezzel is fenntartani, megújítani a város nemzetiségi sokszínűségét.