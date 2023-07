A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

– Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, inkább a parti sávban hűsítse magát!

– Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek!

– Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek használatával még csak most ismerkednek!

– Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdőeszközökről a hirtelen vízbe ugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a mélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!

– Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban, a vízi járműveken mindenképpen viseljenek mentőmellényt!

– Lehetőleg kerüljék az extrém melegben, a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) a nyílt vízen tartózkodást!

– Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt, ittas vagy bódult állapotban a fürdőzés életveszélyes!

– A parttól távol kerüljék az egyedül úszást, fürdőeszköz-használatot!

– Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt! Ha a part mellett elalszik valaki a gumimatracon, akkor is besodródhat a mély vízbe.