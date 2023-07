Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora szerint: „A Dunaújvárosi Egyetem egy műszaki, informatikai fejnehéz intézmény, mely képzési területek mellett különösen fontos számunkra, hogy gazdaság- és társadalomtudományi, továbbá a pedagógiai terület is részét képezi az oktatási portfóliónak, ezzel is támogatva az interdiszciplináris felkészültség kialakítását, a projekt alapú oktatás megvalósítását. Különösen örömteli számunkra, hogy a műszaki és informatikai képzési területek irányába megjelenő érdeklődés mellett a társtudományok, képzési területek vonatkozásában is növekedésről számolhatunk be.”

A Dunaújvárosi Egyetem piacképes tudást biztosít hallgatói számára, amit a minden képzési területen megfigyelhető dinamikus létszámnövekedés is kiválóan igazol. Szembeötlő a háromszoros emelkedés a műszaki képzési területen, ahol 371 diák választotta az egyetemet. Növekszik a népszerűsége a gépészmérnök szaknak is, mely szám szerint 253 elsőéves hallgatóval bővül.

Dr. András István rektor azt is elmondta, hogy vannak szakok, amelyek minden évben folyamatosan népszerűek. Megduplázódott az informatikai képzés iránti érdeklődés. A gazdaságinformatikus képzésen 86, míg a mérnökinformatikus képzésen összesen 245 hallgató nyert sikeresen felvételt.

Az egyetem képzési portfoliójába tartoznak a gazdasági tudományok, a kommunikációs, valamint a szakmai tanárképzés is, melyek országos szinten növekvő népszerűségnek örvendenek. A Dunaújvárosi Egyetem viszonylatában a felvételt nyert hallgatói létszám kimagasló megkétszereződése (220%) figyelhető meg ezeken a képzési területeken.

Azok számára, akik nem kerültek be valamely képzésre, vagy nem adtak le jelentkezést idén februárban, lehetőség nyílik pótfelvételi jelentkezésre az augusztusi hónapban.

Dr. András István hozzátette, hogy a Dunaújvárosi Egyetem szeretettel vár minden felvett hallgatót az őszi tanévkezdéskor. Rektor úr hangsúlyozta, hogy a DUE számára minden hallgató érték, és az egyetemnek egyik kiemelt feladata a hozzáadott értékteremtő munka, amiben ő is elkötelezetten hisz.