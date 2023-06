A vezető elmondta, immáron második alkalommal szervezték ezt a a kupát (az első tavaly előtt volt, ugyancsak városunkban), amelyen a sport és a kapcsolatépítés játssza a főszerepet. Rehabilitációs központokhoz, drogambulanciákhoz intézték a meghívást országszerte, hogy a józanság és a tisztaság ünnepeként egy kellemes hangulatú napot tölthessenek el együtt. Érkeztek például Budapestről, a székesfehérvári tini rehabról, és természetesen a házigazda alapítvány kötelékébe tartozók is alkottak egy focicsapatot. A nyolc gárda 20 perces mérkőzéseket játszott egymással, hivatalos játékvezető irányításával. Ezalatt a vendégeket elkísérő hozzátartozók, családtagok a pálya széléről szurkoltak nekik, vagy éppen ők is valami sportos játékkal töltötték az időt. Friss gyümölccsel kínálták a rendezvény résztvevőit, továbbá a helyszínen készített babgulyással is megvendégelték őket. Így egy igazán remek közösségi nap kerekedett ki.