Az egyesület sűrű progarmja és a játékosok tröbbfrontos szereplése miatt két nap alatt játszotta le a csapat az elődöntőt és a finálét, miután előbbi meccset csak szerdán tudták megrendezni hazai pályán.

Az alapszakaszban csoportjukat toronymagasan megnyerő újvárosiak a másik ágon második Polo SC elleni elődöntőt két negyed alatt lerendezték, hiszen a 7–1-es félidő után 16–5-re nyertek. A gólokon is szépen megosztoszott a társaság, hiszen kilencen is eredményesek tudtak lenni.

Nem sok pihenő várt a társaságra, ugyanis csütörtökön este már a döntő következett a népligeti uszodában, ahol a Fradit legyőző BVSC volt az ellenfél az aranycsatában, akik szintén hibátlanul meneteltek a fináléig.

Az elődöntőben Jonkl Csenge volt a legeredményesebb három góljával

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

BVSC – DFVE 7–8 (3–3, 1–1, 1–1, 2–3)

DFVE: Maczkó – Jonkl 3, Kardos L. 1, Dobi, Somogyvári, Szabó N. 1, Kardos D. 1. Csere: Eikel (kapus), Lovász 1, Erdélyi 1, Pál. Vezetőedző: Mihók Attila.

A mérkőzést a Stieber Mercedes irányította BVSC kezdte jobban, kétszer is vezettek, de a DFVE mindkétszer gyorsan egyenlített, majd Kardos Dominika a vezetést is megszerezte, de erre meg az ellenfélnek volt felelete. A második nyolc perc inkább a jó védekezésekről, vagy a kihagyott helyzetekről szólt, Batizi a negyed elején, Jonkl meg a végén lőtt egy gólt, 4–4. A harmadik felvonásban nagy csatát és a két kapus védéseit jegyezhettük fel sokáig, aztán fél perccel a vége előtt Bereczki ismét a BVSC-t juttatta előnyhöz, hogy Erdélyi öt másodperccel a lefújás előtt megint egalizáljon, 5–5. A záró etapban tovább folytatódott a nagy csata és szoros mérkőzés, Ármai góljára Lovász, Fekete büntetőjére pedig Kardos Laura felelt, amikor már csak három perc volt vissza a találkozóból. Utána több lehetősége is volt a BVSC-nek, hogy újra megszerezze az előnyt, ám ezek rendre kimaradtak. 1:13 másodperc volt már csak hátra, amikor emberelőnyt kapott a Dunaújváros, Szabó Nikolett pedig azonnal kihasználta a lehetőséget, és hosszú idő után ismét vezetett a Dunaújváros. S mivel erre már nem volt felelete a BVSC-nek, a DFVE ünnepelhette bajnoki címét és aranyérmét. A harmadik helyet a Ferencváros csapata szerezte meg.