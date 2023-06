Lehetséges, hogy a valamire való szakkiállítások mind izgalmasak a szakértő látogatók számára, de ez az esemény, a felvonultatott szakmai problémák, és az azokra adott választási lehetőségek tükrében feltétlenül az lett. A helyszíneket végigjárva gyakran találkozhattunk a szomszéd országokból érkező szakemberekkel is. Nem csak a magyar anyanyelvűekkel.

Az esemény a deklarált céljai szerint akár a korábbi években külön figyelmet fordítottak a mezőgazdasági termelésben dolgozókra. Helyet kaptak az élelmiszer előállításban, és az állattenyésztésben résztvevők is. Szemmel látható volt az agrárium iránt érdeklődők számának a gyarapodása is, akik a nem szakemberek számára is követhető információkat kaphattak. A rendező törekvése valószínűleg sikerre vezetett. Valamennyi ágazat számára fontos cél lett a gazdálkodás környezeti fenntarthatósága, és a költséghatékonysága is.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszédet mond a Szántóföldi Napok és AgrárgépShow kiállítás megnyitóján

Különleges élményt adott a MEGFOSZ: Szántóföldi Gépshow-ja

Ez a külső, mezőgazdasági területeken volt követhető. Szemmel láthatóan ide az igazi gyakorlati szakemberek érkeztek, akik nem csak olvasni és hallani akartak a legújabb gépekről, hanem közelről, működés közben akarták meggusztálni azokat. Ők valószínűleg a saját pénztárcájuknak megfelelő beruházásokat kívánják majd megvalósítani. A szűk bemutató parcellákon felsorakozott erő- és munkagépeknek több százas közönség vizsgáló szeme előtt kellett vizsgázni.

Az ottani bevált gyakorlat szerint a szerelvény elhaladása után a gazdák azonnal elfoglalták a megmunkált területet, és akár a csupasz kezükkel túrták föl a talajt, vagy tapogatták a levágott növényeket, hogy a számukra a legmegbízhatóbb információkhoz, a saját tapasztalásukhoz juthassanak.

Válaszút előtt állnak?

Ahhoz, hogy a mezőgazdasági szektorok közti versenyfutás a jó eredményre vezessen, komoly felkészülésre lesz szüksége a benne résztvevőknek. Hogyan munkáljuk meg a termőföldet? A belső kiállítási területeken fölfoghatatlan mennyiségben láthattunk méretben és a specializált kívánságoknak is megfelelő talajmegmunkáló gépeket, az őket munkára bíró erőgépek társaságában.

A külső Szántóföldi gépshow-ban pedig olyan vetőgép lett a sztár, amely talaj előkészítés nélkül juttatja a helyére a magokat, a növényvédő szereket, sőt a műtrágyát is. Nyilván nem azért, hogy a helyzet még komplikáltabb legyen, de a Miskolci egyetem Természetföldrajz Intézeti Tanszéke ismét félreverte a vészharangot. Ahogy az előző évben az már megszokottá vált, Prof. Dr. Dobos Endre, egyetemi tanár és csapatának egy talajmintavételi-árokban megtartott előadásai előbb a hitetlenkedést, majd a döbbent töprengést váltották ki a szekértő hallgatóságukból.