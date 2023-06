Augusztus 3-tól 10-ig az idén egy 16 fős cserediák csoport érkezik Rácalmásra a testvérvárosi kapcsolat keretében. Az önkormányzat most olyan családok jelentkezését várja, akik szívesen fogadnának be otthonukba és látnának vendégük német diákokat. A közösségi oldalon közzétett információ szerint összesen hat diáklány elszállásolására és vendégül látására lenne szükség, akik 15 év körüliek. Az önkormányzat egy családi programmal töltendő nap kivételével minden napra szervez programokat a csoportnak, amelyeken természetesen a fogadó családok gyermekei is ingyenesen részt vehetnek.

A diákcsere-program kiváló lehetőség a barátkozásra és a nyelvtanulásra is. 2024 nyarán a magyar fiatalok utazhatnak majd Dransfeldbe, és vehetnek részt az ottani programokon.

Azok a rácalmásiak, akik szeretnének fogadó családként bekapcsolódni a programba, keressék Bodnár Edina igazgatót az [email protected] emailcímen, vagy a 30/632-2683-as telefonszámon.