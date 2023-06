Személy szerint több ügyészt is ismerek, vannak a baráti körömben is, személyükben remek embereket és igazi magyar igazságszerető egyéneket ismerhettem meg. Büszke vagyok a barátságukra és az ügyészség napján – június 10 – szeretettel gondolok rájuk és köszöntöm őket. A lexikonokban az ügyészség szó alatt a következő olvasható. Az ügyészség a büntetőeljárásban a közvádló szerepét betöltő, nyomozást, büntetés-végrehajtást és a közigazgatási és más intézmények működésének törvényességét felügyelő állami szerv. Az ügyészeket a legfőbb ügyész nevezi ki. Ügyésszé büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki, aki egyetemi jogi végzettséggel és jogi szakvizsgával rendelkezik. A kinevezést megelőzően legalább egy évig alügyészként, vagy más, jogi szakvizsgához kötött munkakörben kell dolgoznia. Ügyész nem lehet tagja egyetlen pártnak sem, és politikai tevékenységet sem folytathat. Magyarország Ügyészségéről Magyarország Alaptörvénye 29. cikke rendelkezik.

Az ügyészség története

152 évvel ezelőtt, 1871. június 10-én hirdették ki az Országgyűlésben a magyar királyi ügyészségről szóló törvényt, amely a Kiegyezés után az igazságszolgáltatás függetlenségének egyik zálogává vált. Az 1848/49-es magyar szabadságharc idején kineveztek úgynevezett közvádlókat és 1849-től működött ügyészségi osztály is. A szabadságharc bukása után európai mintára megalakult az államügyészség intézménye, de ezt 1860-ban megszüntették, majd 1871-ben törvény született a királyi ügyészség felállításáról, és az első főügyész Dr. Kozma Sándor lett. Az ügyészi szervezet innentől kezdve kisebb változtatásokkal folyamatosan működött. A kommunista időszakban tevékenységüket nagyban beárnyékolta az akkori politikai helyzet, csakúgy, mint mindent. Gyökeres változás a rendszerváltás után következett be, amikor is az ügyészség munkájának a középpontjában a szakmai tudás és az igazság került. Az alkotmány értelmében ma az ügyészség gondoskodik a személyek és szervezetek jogainak védelméről, valamint az alkotmányos rendet és az ország biztonságát sértő minden cselekmény következetes üldözéséről.

Az ügyészség napja alkalmából a legfőbb ügyész díjazásban részesíti a kimagasló teljesítményt nyújtó kollégákat. A Magyar Nemzeti Bank pedig két évvel ezelőtt érmét bocsátott ki az 1871. XXXIII. törvénycikk kihirdetésének emlékére.

Az ügyészség szervezeti tagozódása

Fontos tudni, hogy az ügyészség nem egy önálló hatalmi ág. Hatalmi ágak az Országgyűlés, a kormány, illetve a bíróság, de az ügyészség egy önálló alkotmányos szervet képez, és nincs alárendelve az Országgyűlésnek. A magyar ügyészi szervek szintjei a következők.

Országos szinten a legfőbb testület a Legfőbb Ügyészség (Katonai Főügyészség; Katonai Fellebbviteli Ügyészség; Központi Nyomozó Főügyészség). Régiós szinten működnek fellebbviteli főügyészségek, és területi katonai ügyészségek (ezek főügyészségi hatáskörben működnek több megyére kiterjedően). Megyei és fővárosi szinten főügyészségek működnek, még helyi, járási és kerületi szinten szintén tevékenykednek ügyészségek.

Június 10 tehát az ügyészségi nap, ami azért is különleges, mert a modern, egységes, centrálisan felépített, bíróságtól független királyi ügyészség alapításának 152. évfordulóját is ünnepeljük. Isten éltessen minden magyar ügyészt, mert igazi jogállamról csak akkor beszélhetünk, ha az ő tevékenységük megvalósulhat, munkájuk pedig a magyar társadalom egyik alappillérének számít.

