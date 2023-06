Az év során szoros kötelékben szolgálatot teljesítő, Alsószentivánról, Előszállásról, Kisapostagról, Nagykarácsonyból érkezetteket barátként fogadták és látták vendégül. A baracsi és a mezőfalvi és a nagyvenyimi csapatok a rendezvény ideje alatt is szolgálatot teljesítettek.

Egyenruha nélkül

Fotó: Balogh Tamás

Komoly dolgokról is barátsággal tudtak szót váltani

– A polgárőrök nagyon hasznos és hiánypótló munkát végeznek, szabadidejüket feláldozva óvják és vigyázzák a helyi közösséget, amelyet ezúton is köszönök nekik mondta Varga Gábor országgyűlési képviselő, akiknek a polgárőrökkel való ismeretsége és munkakapcsolata már hosszú ideje tart. Ez alkalommal a hivatalos ünnepi beszéd helyett közöttük foglalt helyet, és régi ismerősként beszélgettek el egymással. A történeteik érintették a polgárőri feladatokat és a szolgálatteljesítéseket is, de ezúttal, akár helytörténeti megbeszélésnek is beillettek.

A jó hangulatú beszélgetésükből ismét kiderült, hogy a térség lakói ugyan különböző településeken, de a korábbi generációkra visszatekintve is hasonló nehéz életet éltek. Hagyományaikkal egymás nyomában jártak. Nem csoda, hogy a mai, e vidéken élő emberek fél szavakból is értik egymást, és szívesen segítik az arra rászorulókat. Az eredményes polgárőri munkájuk is ebből a képességükből építkezik.

Polgármester és polgárőr vezető

Rauf Norbert Daruszentmiklós polgármester a helyi polgárőr szervezet vezetője is. Tőle ezt is hallottuk: – A nagy létszámú rendezvényeinken rendszeresen tudtunk támaszkodni a környékbeli települések polgárőr szervezeteire, és reméljük, hogy ez a jövőben is a kölcsönösséget felhasználva hasonlóan fog működni. Így történt a tavalyi Falunapunkon is, amikor megígértem nekik, hogy amikor módunkban áll, rendezünk egy olyan összejövetelt, amikor kötetlenül elbeszélgethetünk egymással, és vendégül is láthatjuk őket. Ez a nap volt rá a legalkalmasabb.

Fotó: Balogh Tamás

A Daruszentmiklósi Polgárőrségről

– Az egyesületünk 2003-ban alakult, jelenleg 15 fő alkotja. Az aktív járőrök száma hét és tíz fő között mozog. A régi állományból sajnos több főt is elveszítettünk, de a ebben az évben már három fiatal állt a sorainkba.

Szerencsés helyzetben vagyunk, mert két gépjárművel végezhetjük a munkánkat. Az egyik egy régebbi Wolkswagen Polo, amit az Országos Polgárőr Szövetségtől kaptunk. Ez inkább a belterületi feladatokra használható. A közelmúltban a Magyar Falu program keretében és az Önkormányzat támogatásával egy Dacia Dusterrel már a terepen is tudunk közlekedni. A munkánk során támogatást kapunk a rendőrségtől is, amiért köszönetünket fejezem ki.

Rauf Norbet és Varga Gábor az alsószentiváni küldöttséggel

Ami nehezebbé teszi a munkánkat

– A földrajzi elhelyezkedésünk, hiszen a vármegye déli határán élünk, ezért a két Duna-híd, a nagy forgalmú közúti autóutak és az M6-os itteni le és fölhajtója egyaránt jelentős átmenő bűnözői forgalommal terhel meg bennünket. Ebben az évben csatlakoztunk a Fejér Vármegyei Önkéntes Mentőszervezethez, és az azzal kapcsolatos feladatokat is ellátjuk.

Krajczár Arnold Daruszentmiklóson a társszervekkel való példaértékű együttműködési szándékkal, önkéntes munkát végez a katasztrófavédelem területein, és arra is maradt ereje, hogy a legfiatalabbaknak is lehetőséget nyújtson az ehhez a munkákhoz való ismeretekre

Fotó: Balogh Tamás

Legfőképpen a pályázatok útján próbálunk jövedelemhez jutni. A működésünkhöz százötvenezer forintot nyertünk. A megyei szövetségtől szintén ekkora összeget kaptunk, amiket ezúton is szeretnék megköszönni. Az OPSZ az egyik gépjárművünk adóját átvállalta, ami kettőszáznegyvenezer forint. Az önkormányzat is támogat bennünket, ahogy a többi civil szervezetet is. Tőle kettőszázötvenezer forintot kaptunk a megnyert pályázatunk útján. Mindkét szervezet nagyon nehéz helyzetben van, így szükségünk van a támogatásokra. A költségeink jelenleg úgy kilencszázezer forintra rúgna, azért nagy szükségünk van minden támogatásra.

Nagyot változott a világ

Budavári Árpád

Forrás: Balogh Tamás

Budavári Árpád rendőr ezredes a következőket is elmondta: – Voltam én már itt kapitány, és abban az időben jelentős gondot okozott a sok betörés, hogy bejártak a kertekbe a termésért, vagy a házak füstölőjéből elvitték az ott készülő termékeket. Ez serkentette az ország kormányát, majd a Belügyminisztériumot és a Polgárőrség Országos Parancsnokságát is arra, hogy nagyobb erőket vonjon be a helyi biztonság védelmezésére.

A polgárőr szervezet a 2010-es évek után jelentősen nagyobb támogatást kapott, mint előtte. Ez meg is látszik rajta. Akkor is derék helyi emberek alkották, de azóta egyenruhát, autókat és egy sor technikai eszközt is kaptak, ami a munkájukat segíti.

Azután megváltozott a bűnözés is. 2010-ben négyszázharminchatezer bűncselekmény történt, ami az egyharmadára csökkent 2021-re! Ehhez kellettetek ti és a rendőrség. És a világ megváltozása is. Az említett veszélyek ugyan nem múltak el, de lecsökkentek.

Viszont új veszélyforrások jelentek meg. Ezek ellen elsősorban nem itt helyben, hanem országosan kell reagálni. Illegális migráció, terrorizmus, a Covid és most éppen a háború. A rendőrségnek az ezzel kapcsolatos feladatokkal kell foglalkoznia, és itt jöttök ti! Mert, ha nem lennétek, akkor a kieső figyelmet ti tudjátok pótolni.

A rendőrség nem maradt egyedül. Ezért köszönet illet meg benneteket a segítségetekért, mert úgy néz ki, hogy egyre többen kellünk ahhoz, hogy a helyi dolgokra is tudjunk figyelni, és a nagy veszélyekre egyaránt. Amikor a rendőrség nem marad egyedül, akkor az emberek sem maradtak magukra, mert az ő biztonságukat kell megőriznünk. Ebben vagytok ti nagy erők, és ebben tudtok sokat segíteni.

Jelentős fejlődés előtt állunk

Cseh István

Fotó: Balogh Tamás

Cseh István a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke hangsúlyozta: – Sok minden történt az elmúlt évek során. A közgyűlésünkön elkellett mondanunk, hogy nehezebb körülmények között kell dolgozni a polgárőrségnek, mint korábban. Kértük őket, hogy vegyék föl a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, akik bár többségükben hozzánk hasonlóan szegények, de keressük meg a közös nevezőnket. Szerencsére a megyénkben számos lehetőség nyílott hozzá. Érezzük a változásokat, például a határvédelemben. A saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy milyen komoly munka várt ránk abban a szolgálatban. Szinte napok alatt alakult ki az együttműködésünk a rendőrséggel és a határvédelemmel.

Nyugodtan mondhatom, hogy Magyarország közbiztonságának közel hetvenezer fővel szerves része a polgárőrség. A partnereink, a rendőrség, az önkormányzatok és a testvérszervezeteink tudják, hogy számíthatnak ránk. Bízom abban, hogy az új jelentkezők által átlagéletkorunkban megfiatalodunk, az egységünket megtartva, nagy fejlődés előtt állunk.

A vacsora is jól sikerült

Fotó: Balogh Tamás

Mindenkinek megköszönöm a hozzáállását, (és a feladathoz képest nem nagy szavak ezek) a bátorságát, amivel helytálltak a nehéz helyzetekben. Kérem, hogy tovább sem feledkezzünk meg a lakott települések közbiztonságának a megőrzéséről.