A 77 sportolót számláló magyar küldöttség összesen 32 aranyéremmel, 26 ezüstéremmel, 16 bronzéremmel és számtalan értékes helyezéssel zárta vasárnap a küzdelmeket. A világeseményen összesen 190 ország hét­ezer versenyzője vett részt, akik huszonhat sportágban vetélkedtek egymással.

A megnyitón részt vett Novák Katalin köztársasági elnök – az esküt is előtte tette le a magyar küldöttség a Sándor-palotában –, és az ő vezetésével vonult be a berlini Olimpiai Stadionba a magyar küldöttség, amire eddig még nem volt példa.

A legtöbb medált, összesen tizenkilencet a tornászok szerezték, őket követik a görkorcsolyázók tizenkét érem begyűjtésével. Csapatsportágakban is jeleskedtünk, hiszen kézilabdázóink és labdarúgóink egyaránt ezüstérmet, kosárlabdázóink pedig bronzérmet vehettek át.

A kiváló magyar szereplésből alaposan kivette részét a helyi klub két versenyzője, akik mellett a Mozdulj Diák DSE vezetője és egyben edzőjük, Salamonné Szabó Éva is részt vett az eseményen, mint a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség torna szakágvezetője. Ebben a sportágban volt érdekelt Gulyás Noémi, aki remekelt, hiszen négy bajnoki címet gyűjtött be: egyéni összetettben, gerendán, ugrásban és felemás korláton nem talált legyőzőre, továbbá talajon második lett.

Mente Teréz a görkorcsolyázók versenyében szerzett egy arany- és egy ezüstérmet

A görkorcsolyázók között Mente Teréz 300 m-en szerzett aranyérmet, a 2x100 méteren váltóban Czibula Ilonával a dobogó második fokára állhatott, s 100 m-en a 4. helyen fejezte be a viadalt.

Az értelmi fogyatékossággal élő sportolók nemzetközi találkozójának sikeres lebonyolítását segítette önkéntesként a Széchenyi István Gimnázium 21 tagú – 19 diák, 2 pedagógus – lelkes küldöttsége is. A dunaújvárosi intézmény képviselői két napon át dolgoztak az olimpián, ott voltak és segédkeztek egyebek között a megnyitón is.