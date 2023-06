Kiváló szabadtűzi ételek

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnökét Steiner Lajost kérdeztük az eseményen:

– Az egyesületünk novemberi tisztújító választásán nagy örömömre három fiatal is bekerült a vezetőségbe, köztük Pálvölgyi Tamás is. Szeretnénk továbbra is minél több fiatalt bevonni a munkánkba. Erre kiváló lehetőséget és teret kínál ez a vasútállomáson lévő park, amely különleges látnivalói mellett most közösségi térré nemesedhet. Hiszen Tamás ötlete alapján Erős Istvánnal egy olyan egyedi gyakorlati foglalkozást szerveztek a Pentelei Mentálhigiénés Szakképző Iskola és Gimnázium tanulóinak, amelyen a leendő szakácsok megismerkedhettek a szabadtűzön, fatüzeléssel készült ételek elkészítésének technikáival.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Gyöngyösi László és felesége Marika felügyeletének, gondoskodásának köszönhetően a park mindig készen áll a vendégek fogadására – folytatta Steiner Lajos. Majd hozzátette: – Ma kilenc órakor kezdődött a rendezvényünk, és délutánra várjuk az egyesületünk tagjait, hogy megkínálhassuk őket a gyerekek alkotásaiból. Nagyon inspiráló a diákok tevékenykedése, a további motiváció fokozásához versenyt is hirdettünk közöttük. A leendő szakácsok négy csapatban dolgoztak, és bár lesz egy zsűri által megállapított helyezési sorrend, amelyet emléklappal is elismerünk, de azt remélem, hogy a mai nappal mindenki nyer majd. A gasztró versenyeket szeretnénk folytatni, a nyáron az egyesület tagjai között is egy hasonló eseményt tervezünk szervezni.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Sok munkát végeztünk el az elmúlt öt év alatt, hogy a vasútállomás melletti terület a mai állapotában lehessen. Kialakítottuk sok más mellett a biztonságos elkerítést, az érintésvédelmet, és parkosítottunk. De még nagyon hiányzik a vezetékes víz. Jelenleg ugyanis a mellékhelyiségek egy kútból kapják a vizet. Ez nem csak nekünk, de a vasúttal közlekedőknek is nagy segítség lenne az ivóvíz bevezetése. Hiszen egyre többen választják a komfortos vasúti közlekedést, jó lenne ha ezt az infrastruktúra is követni tudná – mondta el az egyesület elnöke.

Erős István (b) figyelte a versenyző tanulók munkáját

Fotó: Szabóne Zsedrovits Enikő

Gulyás rotyogott a bográcsokban

A kezdeményezés kapcsán Erős Istvánt is megkérdeztük, aki elmondta:

– Pálvölgyi Tamás megkeresett a főzőverseny ötletével. Bennem elsőre támogatóra talált és a tanítványaim is szívesen jöttek. A szabadtéren, fatüzeléssel főzés a gyakorlatuktól teljesen eltérő, komfortzónán kívüli, izgalmas feladat számukra. Mivel a diákok más-más évfolyamról, így különböző tudásszinttel érkeztek, ezért a bográcsok mindegyikében gulyás, de különböző fajtájú rotyogott – fűzte hozzá a rácalmási illetőségű kiváló szakember, pedagógus.

Pálvölgyi Tamás (j) és Steiner Lajos adta át az elismeréseket, jelesül itt épp a győztesnek, Tiger Márk Dávidnak

Fotó: Szaboné Zsedrovits Enikő

A verseny „szigorú ítész testületét” Bodó Mariann, Könyves Ágnes, Pálvölgyi Tamás és Várkonyi Zsolt, lapunk főszerkesztője alkotta.

Gyöngyösi László (j) is gratulált a fiataloknak az általuk készített kiváló bográcsos ételekhez

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

A versenyt Tiger Márk Dávid nyerte, őt követte a második helyen Garbac Viktor és Vágó Veronika, harmadik helyen Rácz Alexandra végzett, a negyedik helyezést Dobos Kristóf Dávid érdemelte ki. A rengeteg dicsérő szó mellett a városvédő egyesület emléklappal és tortákkal, Várkonyi Zsolt pedig minden résztvevőnek kiadónk egyik szakácskönyvével fejezte ki az elismerését. A gulyás ételek mellé a pogácsát és a kenyeret a Desszertsziget biztosította.