A Covid-járvány és egyéb okok miatt már évek óta nem volt a korábban megszokott gazdag tartalommal megtöltve a települések között több mint harminc évvel ezelőtt megkötött együttműködési megállapodás. Most mélységeiben átbeszélték az együttműködés részleteit, tárgyaltak a továbbiakról is.

A rácalmásiak kintléte alatt az önkormányzati vezetők megállapodtak például a diákcsere-program újraélesztéséről. Ennek azonnal konkrét eredménye is lett, hiszen 13 dransfeldi fiatal és kísérőik egy hetet tartózkodnak majd Rácalmáson idén nyáron, augusztus 3-tól 10-ig. Családoknál lesznek elszállásolva, és az önkormányzat biztosít számukra közös programot, amelyeken a vendéglátó családok gyermekei is ingyenesen részt vehetnek.

A magyar kisváros fiataljai pedig jövő nyáron tölthetnek majd egy hetet Dransfeldben, amely a barátkozáson és a kikapcsolódáson felül a német nyelvtanulásra is kiváló lehetőség lesz számukra. A rácalmásihoz hasonló, hivatalos dransfeldi delegáció pedig jövőre, a pünkösdi ünnepekre látogat majd hozzánk.

A dransfeldi vendéglátók és a rácalmási küldöttség csoportképe

Fotó: Amatőr