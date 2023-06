Június 11-én Budapesten, a riói karnevált idéző utcai felvonulásra gyűlt össze a Magyarországon működő összes szamba tánc- és dobcsoport. Így a kulcsi szambások sem maradhattak otthon, oktatójuk, Wégner-Cseke Edina pedig a magyar Sambadronon is táncolhatott. A Bloco de Budapeste nevű batucada zenekar a huszadik születésnapja alkalmából hatalmas bulival örvendeztette meg a latin ritmusok kedvelőit. A riói karneválhoz hasonló parádén a fővárosban az Erzsébet térről a Stifler Házig szamba táncosok, látványos jelmezben mutatták be tudásukat. Wégner-Cseke Edina szamba táncost és oktatót kérdeztük, aki maga is végig táncolta a felvonulás útvonalát.

Wégner-Cseke Edina maga is végig táncolta a felvonulás útvonalát

Fotó: amatőr

– A szombati eseményen ott volt szinte mindenki, aki a szamba világához tartozik Magyarországon. Mintegy ötven dobos és közel negyven táncos képviseltette magát, én is meghívást kaptam.

Az egyik legnagyobb álmom volt, hogy élő dobszólóra táncolhassak, hiszen teljesen más élmény, mintha csak bekapcsolnál a lejátszón egy hasonló zenét. Ahogy dübörögnek a dobok és a csörgők, fantasztikus lüktetést hoznak létre, és felpezsdül az ember vére, ami egy szamba táncosnak a mindent jelenti. Nagyon boldog voltam, amikor kiderült, ott lehetek, hiszen rengeteget dolgoztam érte. Három pici gyermek nevelése mellett nem egyszerű megoldani a próbákat, de nagyon elszánt vagyok. Bár a brazil szamba könnyűnek tűnhet, de akik belekóstoltak már, tudják, hogy mennyire nem az, és mekkora hatalmas erőnlétet kíván. Majdnem két óra alatt tettünk meg az Erzsébet térről a Stifler Házig tartó egy kilométeres szakaszt, nagyon elfáradtam, elfáradtunk, de felejthetetlen élmény volt. Külön öröm volt számomra, hogy a kulcsi szamba csoportomból is felutaztak a hölgyek, és nagyon jól érezték magukat.

Amellett, hogy megvalósult egy álmom, megismerhettem sok-sok csodás embert, akik ugyanúgy imádják a brazil életérzést, ahogyan én. Soha nem találkoztunk korábban, de ahogy megszólaltak a dobok, egy ritmusra, nagy mosollyal táncoltunk, vonultunk végig több száz néző előtt. Volt, ahol brazil zászlót lengetve üdvözölték a menetet az épületből, mindenki fotózott minket, és egy capoeirás fiú is vonult velünk. Egészen elképesztő élmény volt. Mintha már Rióban lettem volna. Ez nem egyszerűen egy hobbi, vagy egy tánc, hanem életérzés, és aki egyszer beleszeret, annak örökre szól. Külön megtisztelő volt, hogy az egyik szamba csapat vezetője felkért, hogy lépjek majd fel velük más eseményeken is. Szóval minden tekintetben csoda nap volt a múlt vasárnapi. Jöhet a listámon a következő és egyben a legnagyobb álmom megvalósítása, hogy táncolhassak a riói karneválon, most ezért dolgozom.