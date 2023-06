Amíg a programkavalkád első napján a délutáni elfoglaltságok domináltak, szerdán délelőtt is számos eseménnyel kedveskedtek a Jószoli dolgozói a bentlakásos otthon ellátottai számára. A reggel az előző napi esőzések miatt elmaradt kutyás bemutatóval kezdődött, ennek során a Duna Dog Center Kutyaiskola bundás négylábúival ismerkedhettek a lakók. Ezután a Wesley-DaCapo művészeti iskola tehetséges növendékei adtak elő szebbnél szebb táncokat. A középiskolás diákok egyéni, páros, trió és csoportos formációban is táncoltak, a közönség nagy élvezettel figyelte az ütemre mozgó lányokat. Az előadás interaktív volt, az ellátottak maguk is táncolhattak egy keveset, mégpedig a kezükkel. A délelőtti eseményeket követően délután András atya és Krisztina hitéleti foglalkozása volt napirenden.