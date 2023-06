A Duna védelméről szóló megállapodást még 1994.június 29-én írta alá Szófiában, 13 Duna menti ország képviselői. Megállapodtak abban, hogy együttműködnek a vízgazdálkodás alapvető kérdéseiben, és intézkedéseket tesznek a kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére és megelőzésére. Ezen a napon tehát a Duna-menti kultúrákat és élővilágot ünneplik. A koronavírus-járvány miatt a programokat online tartották, de a pandémia lecsengése után már ismét szabadon meg lehet tartani ezt a napot.

A Duna több, mint egy folyó

A Duna Európa második legnagyobb vízgyűjtője, a folyó 10 országon, 4 fővároson (Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád) folyik keresztül, de további 9 államból folyik még bele víz és ezzel 19 országot és 81 millió kulturális, nyelvi és történelmi szempontból is sokszínű embert kapcsol össze. Városunk is a folyóról kapta a nevét, így akárhol is jártam, akár határon túl is, senkinek sem kellett elmagyaráznom, hogy hol is van Dunaújváros. Magyarország teljes egészében a Duna vízgyűjtőjén van, itteni főágának hossza 417 km, és a vízgazdálkodását sok más terület mellet a Belügyminisztérium irányítja. A Duna Európa második leghosszabb folyama az oroszországi Volga után.

Németországban, a Fekete-erdőben ered két kis patak, összefolyásával Donaueschingennél, és innen délkeleti irányban 2850 kilométert tesz meg a Fekete-tengerig. Napjainkban fontos nemzetközi hajóút. Például elmondható, hogy a kilencvenes évek elején, a Dunán szállított áruk össztömege meghaladta a 100 millió tonnát. Igaz ezt jó pár évre megszakította a kirobbanó délszláv háború, illetve az újvidéki Duna-hidak NATO részéről való lebombázása, de napjainkban a vízi áruforgalom ismét a régi kerékvárásba került.

El lehet mondani, hogy a Duna a világ legnemzetközibb folyója, ugyanis 10 országon halad át (Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia, Moldova és Ukrajna), vízgyűjtő területe pedig 7 további országot érint.

A Duna neve az elfogadott álláspont szerint a protoindoeurópai nyelv dānu szavából ered. Ismert legkorábbi nevei: Danubius, Danuvius, illetve Donav, Dunav.

A víz életünk része

Teljesen természetesnek tűnik, hogy olyan minőségű és annyi víz álljon rendelkezésünkre amennyire és ahol szükségünk van. Mindehhez azonban nagyon sok munka és gondos tervezés szükséges, de ehhez hogyan kapcsolódik a Duna? Már az ókori Rómának is fontos volt a folyó, ugyanis a római limes magyarországi szakasza a Duna mentén húzódott, tehát a Római Birodalom határát a Duna jelentette. Budapest környéke már a rómaiak idején is lakott volt, de a házakba bevezetett vezetékes víz csak a XX. században vált általánosan elterjedté. A régi időkben a lakosok vízszükségleteiket jórészt egyéni módon igyekeztek kielégíteni. A víz legfőbb forrása a Duna volt, a folyótól távolabb, a pesti oldalon többnyire ásott kutakból, a budai oldalon forrásokból nyerték a vizet. Budapest első vízműveit a budai Vár ellátására dolgozták ki, Zsigmond király az 1410-es években a palota vízellátására szivattyús dunai vízművet építtetett. A lakosság általában kutakból nyerte a vizet, de a Dunából is hordták a vizet a házakhoz. A csatornázásra akkor nemigen fordítottak gondot, így a szemét és a szennyvíz a természetes levezető árkokban ért földet. Ennek meg is lett az eredménye, a Duna és az ásott kutak vize elszennyeződött, ihatatlanná vált, ezért különböző fertőzések és járványok ütötték fel a fejüket. 1855-ben, a második nagy kolerajárvány idején a város vezetősége egy korszerű vízmű építését határozta el. Kezdetben a Duna vizét kavics- és homokszűrőn vezették keresztül, majd 1868-ban Wein János bányamérnök javaslatára egy parti szűrésű rendszert építettek ki, így jutottak megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez. Ezt a módszert használják - igaz korszerűsítve - ma is a folyó menti települések, beleértve Budapestet is.

A vízre és Dunára vigyázni kell

Sajnos a Dunához több tragédia is köthető, ilyen volt az 1838. évi pesti jeges árvíz, amikor is nagy lehullott csapadéknak és az enyhébb időjárásnak köszönhetően elöntötte a víz a mai fővárost. A klímaváltozás csak fokozza az árvizek kialakulásának veszélyét, de ennek ellenére a nemzetközi Duna-napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját a Fekete erdőtől a Fekete tengerig. A Duna-nap minden évben valamilyen téma jegyében zajlik, az idei esztendő jelmondata: „Őrizzük meg kéknek a Dunát.” Mert ahhoz, hogy ez az ivóvíz rendszer a jövőben is megfelelően működjön, vigyáznunk kell környezetünkre, hiszen a vízkészletek megóvása közös érdekünk.

