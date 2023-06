Ezen tanulók mindegyike teljesítette már első körben az úgynevezett interaktív vizsgát, amikor is elméleti tudásukról adtak számot számítógépen keresztül. Már ez is újdonság volt számunkra, hogy nem papíralapú a vizsga, hanem a digitális vonalon teljesítik a központi feladatsort a fiatalok.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezt követte a mostani gyakorlati vizsga, amelyen ráadásul együtt, összehangoltan szerepelt a nappali rendszerű képzésen résztvevő felszolgáló és a felnőttképzésben résztvevő szakács is. Ezt a hatékony szervezést, rugalmasságot az átalakított szakképzési rendszer teszi lehetővé – magyarázta Magyar András, a Kereskedelmi iskola igazgatója.

Magyar András a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola igazgatója

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A felszolgálók pénteki próbatétele egy menükártya elkészítésével kezdődött. Mindenki kapott egy-egy protokolláris eseményt (például vadászvacsora), ami alapján egy négyfogásos menüsort kellett összeállítani, természetesen számításba véve minden addig tanult ismereteiket (ételválasztás különböző szempontok összevetése alapján, továbbá hozzá illő borok ajánlása). Egy most végzett felszolgálónak tudnia kell alapkoktélokat is készíteni, ezekből is láthattunk ízelítőket a vizsgaasztaloknál. Ezután következett az átterítés az „élő munkára”: minden tanuló két-két vendéget fogadott az asztalánál, és azokat az ételeket szolgálták fel nekik, amiket addigra a szakács tanulók elkészítettek (a vizsgabizottság tagjai pedig folyamatosan járkáltak az asztaloknál, szemlézték, hogy miként teljesítenek a fiatalok).

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A szakács tanulók az előre összeállított nyersanyagkosarakból választottak maguknak. A kosarakban lévő alapanyagok felhasználásával egy háromfogásos menüsort kellett elkészíteniük, erre kicsivel több, mint négy óra állt rendelkezésükre. Poór Katalin gyakorlati oktatásvezető kérdésünkre elmondta, hogy tulajdonképpen nincs elvárás arra vonatkozóan, hogy mit készítsenek a tanulók, csak az, hogy a meglévő alapanyagokat használják fel. Magyar András hozzátette, a diákok kreativitására, képességeire van bízva, hogy mit hoznak ki végül a nyersanyagkosarak tartalmából. Kaphat aztán kritikát a vizsgabizottságtól azért például, mert szerintük nem kellőképpen ünnepi az elkészített étel, viszont a tanuló az utolsó próbatételen, a szóbeli elbeszélgetésen megvédheti vizsgamunkáját, ott elmondhatja szakmai érvekkel alátámasztva, hogy mit és miért választott.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az összhangot, az előrelátó, jó szervezettséget bizonyítja az is, hogy a felszolgálók vizsgaasztalánál a fiatalabb diáktársak foglalhattak helyet vendégként, így láthatták testközelből ők is, hogy a képzés végén milyen próbatétel vár rájuk is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Magyar András elmondta, jól sikerült a beiskolázás ebben a szakmacsoportban a következő tanévre, elérték a tervezett létszámot, így legalább két vendéglátós osztályt fognak indítani szeptemberben. Kérdésünkre vázolta, kezdetben még együtt van a szakács, a cukrász és a felszolgáló tanuló is. Egy év után ágazati vizsgát tesznek, ekkor eldönthetik, hogy melyik szakmában folytatják tovább biztosan az ismeretek bővítését.