Már a délelőtt folyamán megkezdődtek az előkészületek, majd délután két órakor eldördült a képzeletbeli startpisztoly Pintér Tamás polgármester rövid megnyitó beszéde után, és elkezdett sercegni a zsír a grill­ állványokon, tárcsákon, különféle speciális alkalmatosságokon. Vabják Kitti főszervező elmondta, a meghirdetett 200 asztal mindegyike gazdára talált, ez pedig azt jelenti, hogy valahol ötezer körül lehetett a résztvevők száma. Ennél jobb bizonyság nem is kell arra, hogy szükség van az ehhez hasonló közösségi rendezvényekre.

Ezt a gyerekek is megerősítik, hiszen számukra is bőven volt lehetőség a szórakozásra, finomságok majszolására.