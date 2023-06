A világ harmadik legjelentősebb sporteseményének 2023-ban hazánk ad otthont. A rendezvény legfontosabb helyszíne harmincötezer fő befogadására alkalmas, koronára emlékeztető korszerű stadion.

Fotó: Antal Lajos

A világbajnokság lebonyolítását több, mint kétezer önkéntes fogja segíteni. Az önkéntes programra jelentkezők képzések után olyan területeken segíthetik a versenyek lebonyolítását, amelyekhez a leginkább értenek. Lesznek, akik a biztonsági szolgálatok csapatát erősítik, mások a VIP vendégek mozgatását és vendégül látását, míg megint mások a versenyzők közlekedésében fognak közreműködni.

Reptéri gyakorlattal a háta mögött e cikk szerzője is néhány napot Ferihegyen fog tölteni, hogy a világbajnokságra Budapestre érkező résztvevők és turisták fogadásában segédkezzen.

A mai megnyitót követően több ezren próbálhatták a ki azokat a futópályákat, melyeken két hónap múlva a világ leggyorsabb és legügyesebb atlétái fognak versenyezni. A kellemes időben lebonyolított közönségsportot is több száz önkéntes segítette munkákájával. A verseny szervezői a közönség és az önkéntesek számára is több állomásos stadiontúrát szerveztek, melynek keretében az egész létesítményt megtekinthették az érdeklődők. Egyszerű laikusként és önkéntesként is fantasztikus élmény volt testközelből látni a sportok királynőjének legújabb otthonát.