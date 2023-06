A hatályos kormányrendelet szerint a „szétszórásos temetés esetén a hamvakat a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell helyezni. A hamvakat temetőn kívüli ingatlanon a tulajdonos (kezelő) előzetes hozzájárulása után lehet szétszórni.”

A témával kapcsolatban újra megkerestük a terület fenntartóját, kezelőjét a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) igazgatóját, Szalai Attilát a következő kérdésünkkel:

„Többször írtunk a helyszínen talált emlékhelyekről. Legutóbb akkor, amikor az ár teljesen ellepte a területet. A visszavonuló víz pedig bemosta a virágokat, mécseseket, kegytárgyakat. A közvéleményt nem csak megmozgatta, hanem felháborította és megrendítette az illegális síremlékek sokasága. Ezért tisztelettel kérdezzük önöktől, mint a terület vagyonkezelőjétől mit kívánnak tenni az áldatlan állapot felszámolása érdekében? Környezetvédelmi, kegyeleti szempontból nem tartják aggályosnak a sírkert létét?”

Fotó: DH

Anyagi és kegyeleti okok

Az igazgató nevében annak kiemelt műszaki referense válaszolt, amely szerint:

„A dunaújvárosi Duna-parton kialakult helyzetet a temetést végző szervezetek és a hozzátartozók okozták azzal, hogy a temetés során nem tartották be azokat az előírásokat, amelyek a temetkezési kellékek kint hagyásának tilalmát rögzítik. Igazgatóságunk, mint a nagyvízi meder vagyonkezelője, tájékoztatja arról is, hogy a kihelyezett emlékhelyek lefolyást gátló akadályt nem képeznek, így emiatt, továbbá anyagi és kegyeleti okokból a kialakult állapotokon nem tud és nem kíván érdemi beavatkozást végezni. A KDVVIZIG nem tudja és nem is kívánja a hamvak elhelyezésének eme módját korlátozni, netán tiltani. A jelenlegi jogszabályok a lebomló urnával történő elhelyezést nem tiltják, csak a vízfolyás vagyonkezelőjének hozzájárulásának beszerzését írja elő. Megoldást jelentene egy olyan emlékhely kialakítása, amely alkalmas lehet a temetkezési kellékek, emléktáblák stb. elhelyezésére, Erre azonban igazgatóságunknak sem jogköre, sem lehetősége.”

Ehhez annyit azért hozzátennénk, hogy minden szabályozás annyit ér, amennyit betartanak belőle. Hiába nyilatkoztatja a temetést megrendelő hozzátartozókat a vállalkozó, ha azok nem mindegyike tartja be az abban foglaltakat, illetve csak a szertartás utáni időszakban „cselekszik”, aminek nyomait láthatjuk ezen a területen. Nyilván azok állítanak emlékhelyet itt, akiknek hozzátartozóitól a Duna ezen szakszán búcsúztak el szabályosan, vagy nem szabályosan a rokonok, barátok, ismerősök.