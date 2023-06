Szabó Máté elnökségi tag elmondta, összesen 21 versenyző érezte úgy, hogy a szombat délelőtt legjobb eltöltési módja a horgászat. Ebből hat alsó tagozatos, illetve 15 felső tagozatos diák. A feltételek viszonylag egyszerűek voltak, egy bot, egy horog úszós, vagy fenekezős módszer közül választhattak. Annyi könnyítést kaptak a gyerekek, hogy a horog szabadításban, kigubancolásban, szákolásban segítséget kaphattak a szülőktől. Természetesen a díjazás itt is az össz fogott súly alapján történt, de a legnagyobb halat fogó gyermeket is díjazták. Vagyis lényegében minden résztvevőt díjaztak vásárlási utalvánnyal, illetve etető anyaggal. Az első három helyezett tárgynyereményt, Feeder botokat, spiccbotokat és kupát is hazavihetett.

A verseny győztesei: Az alsó tagozatosok között első helyezett Vércse Dávid Endre volt, a 2. helyen Vércse Máté André végzett, 3. helyezett pedig Kis Levente volt. A felső tagozatosoknál a dobogó legfelső fokára Vércse Ábel József állhatott, az ezüst érmet Novák István András tudhatja magáénak, míg a harmadik helyezett Magyar Balázs Marcell lett. A legnagyobb halat, egy 990 grammos pontyot a 12 éves Novák István András fogta.