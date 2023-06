A 2001-es év különleges voltát adta, hogy egyúttal az 1951. július 28-án Genfben aláírásra került menekültügyi egyezmény 50. évfordulójára is emlékeztek, továbbá a június 20-i dátumot azért is választották, mert az egybeesik az afrikai menekültek napjával.

A menekülteket a 144 állam, köztük Magyarország által is aláírt 1951. évi menekültügyi egyezmény védi. Egy fogadó ország akkor ismer el valakit menekültnek, ha az illető megalapozottan tart attól, hogy származása, vallása, állampolgársága, politikai meggyőződése vagy egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozása miatt üldözik, vagy üldözni fogják. Az említett egyezmény értelmében a menekülteknek joguk van munkavállaláshoz, oktatáshoz, lakhatáshoz, állami segélyhez, igazságszolgáltatáshoz és a mozgásszabadsághoz a menedéket nyújtó ország területén. Ugyanakkor a menekültek pedig kötelesek betartani a menedéket nyújtó ország törvényeit.

Magyar menekültek 1956 után

Az 1956-os forradalom hatására, október végére fokozatosan megszűnt a határellenőrzés, ezért a Nyugattól addig hermetikusan elzárt magyar lakosság előtt november végéig gyakorlatilag nyitva állt a nyugati és a déli – jugoszláv – határ. Ez alatt a néhány hét alatt több mint 220 000 ember menekült el az országból, túlnyomórészt a zöldhatáron át. A Kádár-rendszer 1957-ben további 12 ezer honfitársunknak engedélyezte a Nyugatra való távozást, családegyesítés címén. A legtöbb magyar menekült az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Németországban, Svájcban és Franciaországban telepedett le, ahol munkát vállalva, többségében középosztálybeli egzisztenciát teremtve magának integrálódtak a helyi társadalmakba. A magyar forradalomra a hidegháború idején került sor, ezért a rá irányuló nemzetközi figyelem hatalmas volt. A magyar menekültek megsegítésére jól szervezett nemzetközi humanitárius akció indult, befogadásukra, ellátásukra és elhelyezésükre fordított összeg 100 millió akkori dollár volt, ami mai értéken több mint 1 milliárd dollárt jelent. Többen külföldön, de itthon is felróják azt a mai magyar kormánynak, hogy nem támogatja megfelelően a mostani menekültkérdést, sőt kerítést húzott fel a déli határon, holott akkor 1956 után sok magyar is menekültnek számított, de a kettő nem ugyanaz. Az akkori magyar menekültek, igyekeztek beilleszkedni a befogadó ország társadalmába, megtanulták a nyelvet, dolgoztak és elősegítették az adott nemzet fejlődését, még a mai migránsok nagy része az európai szociális hálóra igyekszik rátelepedni.

Ukrajnai menekültek

2022. február 24-én Oroszország katonai támadást indított Ukrajnával szemben. Azóta több millió ember menekült el otthonából a háború elől, menedéket keresve az uniós országokban és a Moldovai Köztársaságban. Hazánk szinte az első naptól fogva hathatósan segítette a hozzánk érkező menekültek százezreit, de ugyanakkor rengeteg adományt juttattak ki főleg Kárpátaljára, ahonnan a humanitárius segélyt tovább vitték Ukrajna számos területére. Ez a segítség a mai napig tart. Az orosz invázió a második világháború óta az egyik legnagyobb humanitárius válságot robbantotta ki Európában. A háború következtében több, mint tíz millió ukrán lakos volt kénytelen lakóhelyet változtatni, ebből mintegy öt millióan a nyugati határokon át távoztak, ahol ideiglenes menedékre leltek. A legtöbb ukránt Lengyelország, Németország és Csehország fogadta be. A menekültek többsége munkaképes, érdekes hogy még tavaly tavasszal és nyáron a többség a visszatérést tervezte, azóta azonban a kritikus infrastruktúra elleni orosz támadások miatt megváltozott a helyzet. Az elvándorolt és külföldön letelepedett képzett ukrán munkaerő hiánya, később a háború után súlyos problémát fog még okozni az ukrán gazdaságnak, de jelenleg a konfliktus vége még sajnos messze van.

Migránsok ma

Migránsnak nevezünk minden olyan külföldit, aki azért hagyta el hazáját, hogy letelepedési szándékkal egy másik országba menjen. A migrációs mozgások mindig is összetettek voltak. A migránsoknak csak egy része menekül életét és szabadságát veszélyeztető körülmények miatt. A vándorlás kiváltó okait elemezve beszélhetünk önkéntes és kényszerű migrációról. Az önkéntes migráció leggyakoribb oka a külföldi munkavállalás, a családegyesítés és a tanulás, ezt tervezhetik rövidebb vagy hosszabb időre. A kényszerű migráció mögött állhat háború, üldöztetés, gazdasági vagy környezeti problémák. Nagyon nehéz kiszűrni, hogy a jelenlegi migrációs hullámban ki hova tartozik és ezzel sok migráns vissza is él. Mindezt láthatjuk, hallhatjuk naponta a különböző médiában. A menekültek és a gazdasági migránsok két elkülöníthető csoportot alkotnak. Utóbbiak azért hagyják el származási országukat, mert jobb gazdasági körülményekre vágynak. A menekültek azonban azért kénytelenek elhagyni otthonukat, mert egy háború vagy üldöztetés során a szabadságukat vagy életüket veszély fenyegeti. A magyar kormány álláspontja szerint segíteni kell a bajba jutott embereken, bárhonnan is érkeznek hazánkba, de ha valaki ezzel vissza él és nem tartja be Magyarország törvényeit, azoknak jogosan távozniuk kell az országból.

Mindennek ellenére június 20-án kötelességünk felhívni a figyelmet arra a több millió menekültre és kitelepítettre, akik háború, üldözés vagy egyéb konfliktusok miatt kényszerültek elhagyni otthonaikat.

