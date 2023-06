Kulcson viszonylag szűk a keresztmetszet a helyi táborozási lehetőségeket illetően. A könyvtári olvasótábor mellett a helyi sportegyesület szervez idén már második alkalommal tábort a labdarúgó-szakosztály utánpótlás-csoportjainak.

A szakértők szerint a táborozás, olyan szabadsággal fűszerezett, mégis felügyelt helyzet, amely új kihívások elé állítja mind a szülőt, mind a gyermeket. Ugyanis a gyerekek számára olyan helyzeteket modellez biztonságos közegben, amelyeket megtapasztalva könnyebben boldogulnak majd az élet valódi küzdőterén.

A kulcsi kisfocistáknak tervezett táborról elsőként a szervezőt, Hegyi Zitát kérdeztük:

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Három heti tábort szerveztünk ebben az évben. Elsőként az ovisok, azaz az U7-es korcsoportot, majd az U9-es és végül vegyes korcsoportot. Olyan gyerekeket is várunk ezen a héten az iskolából, akik még nem az egyesületünk tagjai. A napirendünk egyszerű, a gyerekek nagyon könnyen hozzászoknak. A reggeli nyolc órai érkezés után közösen reggelizünk, majd két óra foglalkozás következik Boros Tamás és Papp Sándor edzők közreműködésével. Ebédelni a közeli R Caféba megyünk. Majd egy rövid csendes pihenő következik az egyesület konténer épületeiben. Mivel van internet és a helyiségek klimatizáltak, így komfortosan tudjuk eltölteni az időt a délutáni foglalkozásig, amely szintén az edzőkkel történik. Ebben az évben minden péntekre családi napot is terveztünk, ezt közös fürdőzéssel töltünk majd a Velencei-tavon. Nagy segítség számunkra, hogy az utazáshoz az egyesület új kisbuszai is a rendelkezésünkre állnak.

Az egyesület május végi közgyűlésén a labdarúgó-szakosztály új vezetőjét, az ovis focisták edzőjét a tábor szakmai oldaláról kérdeztük.

– A tábor ideje alatt nem tanulunk új dolgokat, inkább azt gyakoroljuk, amit egész évben játszottunk. A cél, hogy rutint szerezzenek, és jól begyakorolják az alapokat, megéljék a sikert és az örömöt is egyben, és megtapasztalják, milyen veszíteni úgy, hogy mégsem dől össze a világ. A közösség összekovácsolása is fontos szempont, és nemcsak a csapat, de a szülők körében is. Számos sikerünk bizonyítja, hogy jó irányba haladunk, hiszen szinte minden versenyünkről első helyezésekkel térünk haza, és hogy szeretnek hozzánk jönni a gyerekek. Az utánpótlás-csapataink száma a Bozsik programban megközelíti Dunaújváros csapatainak számát – mondta el Boros Tamás.