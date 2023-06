A közelmúltban bemutatott Semmelweis HELP névre hallgató applikáció és weboldal abban nyújt segítséget a szülőknek, hogy a gyermekeik betegsége, vagy balesete esetén mikor kell elindulniuk az ügyeletre, kórházba, illetve otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek. Az ingyenes letölthető applikáció tudásbázisa 220 gyerekbetegséget tartalmaz, az összeállítást az egyetem gyermekorvosai és kommunikációs szakemberei készítették.

A hazai szinten egyedülálló fejlesztést kétéves munkát követően június 14-én mutatták be a nagyközönségnek – írta meg a semmelweis.hu.

Orvosok által összeállított adatbázison alapul

A Semmelweis Egyetem, mint Magyarország és a közép-európai régió vezető orvos-egészségügyi felsőoktatási intézménye, fontos feladatának tekinti a három fő tevékenysége – az oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás – mellett a lakossági edukációt is. A hazai szinten egyedi Semmelweis HELP applikáció egy olyan ingyenesen elérhető, komplex, lakosságnak szóló felület, amely a Semmelweis Egyetem orvosai által összeállított adatbázison alapul, és több mint 220 gyermekbetegség tüneteit tartalmazza – ismertette a Semmelweis HELP-et bemutató sajtótájékoztatón dr. Merkely Béla, az egyetem rektora.

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

Fotó: Bach Máté

Nem helyettesíti az orvos–beteg-találkozást

Kovács Eszter, a Semmelweis HELP ötletgazdája, az egyetem Kommunikációs Igazgatóságának igazgatóhelyettese elmondta: nagyon büszkék rá, hogy az applikáció egy, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által validált eszköz, amelyet másfél év tervezés és fejlesztés után, fél éven keresztül teszteltek az egyetem orvosai, jogászai és kisgyermekes kollégái. Mint elmondta: a rendszer nem mesterséges intelligencia alapú és nem ad diagnózist, nem helyettesíti az orvos–beteg-találkozást, de abban segít, hogy az egyes betegségekkel való tünetegyezés mértékét megmutatja, illetve segíti a szülő döntését, mikor azon hezitál, hogy elinduljon-e például szombat este az ügyeletre. Az egészségünkkel kapcsolatosan a megfelelő helyről szerzett információ életet menthet – tette hozzá.

Folyamatosan bővítik majd és automatikusan tanácsokat ad

Dr. Krivácsy Péter, a Semmelweis HELP orvos szakmai vezetője, a Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi Betegellátó Osztályának vezetője elmondta: a fejlesztés a 18 év alatti korosztály elsősorban heveny tüneteinek ellenőrzésére használható. Az elsődleges cél az, hogy a beteg gyerekek a megfelelő ellátási szintre jussanak. Kiemelte, hogy sok segítséget rejtettek el a felhasználóknak, de fontosnak tartja az applikáció higgadt és körültekintő alkalmazását. Jelenleg több mint 220 betegség tüneteit tartalmazza, de ezt folyamatosan bővítik majd. Az applikáció emellett automatikusan tanácsokat is ad például a helyes lázcsillapításról, sebkötözésről vagy fájdalomcsillapítás módszereiről, ha úgy tapasztalja, hogy ezek a problémák fennállhatnak. A weboldalon pedig egy tudástár is elérhető, amely abc-rendben sorolja fel a gyermekbetegségeket, azok leírásával, kezelésével és tünetenyhítéssel kiegészítve. A tervek szerint a jövőben az applikáció további fejlesztésekkel bővül a felnőtt korosztály számára (pl. szülészet-nőgyógyászat, kardiológia).