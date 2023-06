Kisfaludy előadásában kitért a tervezett béremelésre, hangsúlyozva a Kormány elkötelezettségét a pedagógusbérek emelése mellett. Elmondta, hogy a törvénytervezet értelmében a szakmai ágazati pótlék beépül majd az alapbérbe, a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók 20 %-os többletjuttatásra számíthatnak, míg a jubileumi jutalom a jövőben fenntartótól függetlenül mindenki számára elérhető lesz. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a felmentési idő, lemondási idő, próbaidő tekintetében a törvénytervezet érdekképviseletekkel történt egyeztetése során jelentős, a munkavállalók számára kedvező változások történtek. A nevelőtestületek összetétele változatlan marad, az óraadók aránya ugyanakkor az eddigi 30 % helyett 50 % is lehet. Mint elmondta, több olyan szabályozási elem került az elmúlt hónapokban a fókuszba, amelyek a Munka törvénykönyvében lévő, eddig is létező szabályokat technikailag beillesztenek az új, egységes foglalkoztatási jogszabályba. Így a pedagógusok által munkavégzésre használt technikai eszközökbe indokolt esetben eddig is betekinthettek a munkáltatók, ahogyan a napi 12, heti 48 órás felső munkavégzési korlát is egy létező szabály, ami egyébként a munkavállalókat védi. A tanév meghosszabbításának jogi lehetősége veszélyhelyzeti szabálynak tekinthető arra az esetre, ha ismét előállna egy olyan helyzet, amikor a törvényben előírt számú tanítási nap a szokásos június 15-i zárásig nem valósítható meg. Hasonlóan a diákok esetleges átirányítása másik iskolába is csak akkor jöhet szóba, ha ellehetetlenülne az oktatás a saját intézményükben. Mindkét esetben olyan vis maior helyzetekről van szó, amelyekre reményeink szerint sosem lesz szükség. Kisfaludy László kitért arra is, hogy a pedagógusok tankerületen belüli átirányítása másik iskolába eddig is élő szabály volt, amelynek a tervezet szerint az időtartama mostantól hosszabb lehet ugyan, de földrajzilag csak az adott járáson belül kerülhet rá sor, ami kedvezőbb a mostani szabályozásnál.

Az említetteken túl a helyettes államtitkár ismertette az új életpályatörvény-tervezet további meghatározó elemeit, majd válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Ezt követően a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke, Boldizsár Bertalan köszöntötte a résztvevőket, illetve mutatta be az egyesület munkáját.

A rendezvényt egy állófogadás és egy kötetlen beszélgetés zárta, köszönet illeti Bogó Anikót, a Perkátai Általános Művelődési Központ vezetőjét a rendezvény lebonyolítását illetően.