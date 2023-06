Kitüntetés 22 perce

Kisapostagért díjazott Kissné Bogó Julianna

A faluünnepek minden esetben kiváló alkalmat nyújtanak, hogy közösségért, a település hírnevéért kimagaslóan sokat dolgozók munkáját elismerjék. Így történt ez Kisapostag Falunapján is, ahol díszpolgári címet, Kisapostagért díjat, valamint Kisapostag Büszkesége elismerést adományoztak. A Kisapostagért díjat Kissné Bogó Julianna vehette át, őt mutatjuk most be.

Horváth László Horváth László

Kissné Bogó Julianna Budapesten született 1955.06.12-én. Perkátán nőtt fel, majd Veszprémbe került a Vegyipari technikumba. Ezután Dunaújvárosban kohómérnökként végzett, majd a Műszaki Egyetemen szakmérnöki diplomát szerzett. Első generációs diplomás. Nagyszülei kereskedők, szülei mezőgazdasági őstermelők voltak. Szüleire nagyon büszke, sokat jelentettek számára. Életében az ő akaratuk és kitartásuk ösztönözte. Szeretett volna minél több ismeretre szert tenni és úgy élni, hogy ezeket beépíti az életébe, munkájába. Az életpályája mutatja, hogy ez sikerült. Műszaki beállítottságú, gyakorlatias embernek tartja magát. Kissné Bogó Julianna a Kisapostagért díjat vehette át

Fotó: amatőr A Dunaferrben a privatizációig dolgozott. Megjárta a ranglétrát, így lett a Ferromark vezetője, ami egy nagy cég volt a privatizációig. Ezt követően alapították meg az E-elektra Részvénytársaságot, ezt vezette 17 évig. Pár hete hagyta abba az aktív folyamatos munkát, de mint igazgatósági tag továbbra is rész vesz a cég életében. Rendkívül stresszesen élt, 40 évig feszített tempóban dolgozott és mint első számú vezető felelősséget viselt a dolgozóinak a megélhetéséért. Most próbál nyugodtabban, rohanás és idegeskedésmentesen élni. Két házasságból három lánya született, a második házasságában a férjének már volt két lánya. Négy unokával büszkélkedhet, akikkel minél több időt igyekszik tölteni. 40 évig vadászott, igaz nem aktívan, egyfajta társadalmi kapcsolattartás végett. Most fogja leadni a fegyvereit. 38 évvel ezelőtt vásároltak egy telket Kisapostagon. Ezen kezdtek építkezni. A telek megvásárlásához Áron József úr segítségét kérték, hiszen a férjével jó kapcsolatban voltak. E jó kapcsolat révén sokat segítettek a település nagyobb rendezvényeinél. Kevesen tudják, hogy akár falunapról, akár szüreti mulatságról, vagy halászléfőző versenyről volt szó, rájuk mindig lehetett számítani. A kisapostagi polgárőrség munkáját is támogatták, konténerekkel, hogy begyűjtsék a faluban a vas és elektronikai hulladékokat. Mindig a háttérben maradtak, nem azért adtak, hogy ezt mások lássák, hanem mert segíteni akartak. Férje 8 éve hunyt el. Mikor a gyerekek kirepültek eladta a nagy házat Kisapostagon és 3 éve Dunaújvárosba költözött egy kis lakásba. A szülői ház még megvan Perkátán, oda szokott járni, kertészkedni, művelni a földet, megtermelni azt, amire szüksége van. Ezek a munkák kikapcsolták és segítettek a stressz kezelésében is. Mikor idegesebb volt, akkor a kapa mélyebben hasított a földbe… Kisapostagra rendszeresen jár a mai napig, hiszen férjét itt temette el. Szereti Kisapostagot és szereti az itteni embereket.

