Közétkeztetés módosítva

Az első két napirendi pont a Szabó Magda református iskoláról szólt (bár az előzmények kronológiáját tekintve fordítva szerepeltek a megtárgyalandók sorában). Az intézményt fenntartó Halásztelki Református Egyházközség azt kérte az önkormányzattól, hogy módosítsák a korábban megkötött haszonkölcsön szerződést a tálalókonyha területének biztosítása érdekében. A Hungast közétkeztetést biztosító cég ugyanis csak akkor tudja szeptembertől biztosítani a diákoknak itt az étkeztetést, ha rendelkezésre áll a konyhai rész. A kérelmet jóváhagyták a képviselők, éppen ezért módosítaniuk kellett a közétkeztetést biztosító céggel márciusban megkötött vállalkozási szerződést a most meghozott változtatással.

Hiánypótlás óvoda ügyben

Hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot a Magyar Államkincstár a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása miatt. Mint azt a napirendben írták, az állami szerv felhívásának úgy lehet eleget tenni, hogy hatályon kívül helyezik egyrészt az induló csoportszámokról szóló májusi közgyűlési határozatot, illetve a júniusi ülésen meghozott döntést az okirat módosításról (mert egyes rendelkezései nem megfelelőek), majd ezt követően egy új alapító okiratot kell elfogadni. A csütörtöki ülésen ezek alapján jártak el a képviselők.

Átalakuló védőnői rendszer

A kormány szándéka, hogy szervezetileg, működésileg is hatékonyabbá, egyszerűbbé tegye az egészségügyi rendszert, mind a benne dolgozók, mind az állampolgárok érdekében. A reform intézkedések része az is, hogy átalakítják a védőnői rendszert: városunk tekintetében ez azt jelenti, hogy az önkormányzat helyett július 1-től a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórházhoz, mint illetékes irányító intézményhez kerül át a feladatellátás (és köt finanszírozási szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel). A kórház előzetesen megküldte az átvételről, az ingó-és ingatlanvagyon használatainak szabályairól szóló megállapodás tervezetét az önkormányzatnak véleményezésre. Ezt a dokumentumot nem tartalmazza a nyilvánosan elérhető előterjesztés, de a határozati javaslatból annyit megtudhattunk, hogy az önkormányzat módosítást javasolt, miszerint a megállapodásban szereplő vagyontárgyakat ingyenes használatba adná át, de nem is vállalná az átadott vagyontárgyak fenntartását, üzemeltetését, karbantartását, a rendkívüli események kezelését.

Módosított műszaki tartalom és határidő

Az idei márciusi közgyűlésen döntött arról a városvezetés, hogy újabb hiteleket vesz fel, összesen 594 millió forintértékben, fejlesztési célokra (az akkori előterjesztés alapján a hitel visszafizetése 2025-ben kezdődik, amellyel majd az új városvezetésnek kell kalkulálnia). A mostani ülésen ismét a képviselők elé került a téma, ugyanis a DVG Zrt. kezdeményezte két tétel (közösségi találkozó pont és közösségi internet kialakítása, közterületi játszótér és közterületi fitnesz park kialakítása) esetében a vállalkozási keretszerződés módosítását a műszaki tartalom és a teljesítési határidő változása miatt. A képviselők jóváhagyták, de hogy pontosan mi változik, az nem derül ki, ugyanis a honlapon elérhető előterjesztés nem tartalmazza a módosítás részleteit.

Meghosszabbított üzemeltetés

Június 30-án jár le a jégcsarnok üzemeltetésére vonatkozó szerződés az önkormányzat és a Dunaújváros Jégkorong Kft. között. A mostani ülésen úgy határoztak, hogy 2024. június 30-ig meghosszabbítják a szerződést.

A partvédmű tereplépcsőin rendkívüli módon elszaporodott invazív növények visszaszorítása érdekében szükséges a karbantartási munkákat elvégezni – áll a következő előterjesztésben. A feladattal a DVG Zrt-t bízta meg a testület, a munkálatokra mintegy 18,4 millió forintot biztosítanak.

Átalakuló hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-től átalakul. A Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a Vertikál Zrt. által előkészített szerződés tervezetét, amely alapján elláthatna hulladékgyűjtési-szállítási közfeladatot- olvasható az erről szóló napirend rövid ismertetőjében. Azonban innentől kezdve ember legyen a talpán, aki a témában jártas szakember magyarázata nélkül kiigazodik a helyzeten. Az biztos, hogy a köztisztasági feladatellátás július 1-je után is az önkormányzatok feladata lesz, így annak költségei is az önkormányzatoknál maradnak. Július 1-je után a köztisztaságból származó – települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére pedig csak a MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) vagy annak szerződött alvállalkozói jogosultak. A Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgyűjtési-szállítási tevékenységére vonatkozó alvállalkozói szerződése most június végén jár le. Innentől kezdve indulna országosan is a koncessziós rendszer. Az önkormányzat fenntartással van a Vertikál által küldött tervezettel kapcsolatban, a Dunanett Nonprofit Kft. pedig a jövőben is szerepet kíván vállalni. Itt van az elakadás, ezért az érvek-ellenérvek, a lakosságra gyakorolt hatás miatt mindenképpen hivatalos tájékoztatást kér lapunk a két szolgáltatótól (amelyről természetesen beszámolunk olvasóinknak). A mostani ülésen egyelőre a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetőjét azzal bízták meg, hogy az év második felére vonatkozóan kössön szerződést a Vertikállal, az előterjesztésben megadott paraméterek valamelyikével.

Közbeszerzés helyett "saját" céggel

Még az előző városvezetés sikeres pályázatának köszönhetően nyert a város mintegy 619 millió forintot kerékpárút hálózat fejlesztésre, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által. A projekt most a képviselők elé került. Mint azt az előterjesztésben írják, a nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánították, és az ellenőrzések, hiánypótlások elhúzódása miatt bizonytalanná vált a projekt megvalósítása (a teljesítési határidők okán). A képviselők úgy határoztak, hogy „in-house” eljárás keretében a DVG Zrt-t bízzák meg a kivitelezéssel, mintegy 500 millió forint vállalkozói díj kifizetésével.