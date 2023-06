A szelektív hulladékgyűjtés körüli rendezetlen környezet rendre felkorbácsolja a kedélyeket, amelynek az olvasók „hangot is adnak”. Ezúttal a Bagolyvárnál telepített hulladéksziget körüli állapotok csapták ki jogosan a biztosítékot az emberekben. Persze ne tessenek most az önkormányzatra vagy a szolgáltatóra mutogatni kérem! „Egy pár honfitársunk magába nézhetne”.... „Néhány ember gyarlósága miatt mindenki szív.” E Facebook bejegyzésekkel mi is egyetértünk. Maga a tény is gyalázatos, de annál még szomorúbb az, hogy az elkövetők a szemetüket nem az üres konténerbe, hanem az elé dobják le. Talán egy térfigyelő kamera és a jogszabályváltozás ezen emberek jogkövető magatartásának betartatására mielőbb kívánatos lenne!