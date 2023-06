Az összejövetel pénteken délelőtt tizenegy órakor kezdődött, aminek különleges oka volt. Június 4-e ugyanis 2010 óta a nemzeti összetartozás napja, mivel ezen a napon írták alá 1920-ban a magyarságot nagyon sújtó, igazságtalan trianoni békediktátumot (az ország a lakosságának felét, a területének kétharmadát vesztette el).

Fotó: Molnár Gyula

Igaz, hogy péntek még csak június 2-a volt, de az a nap már a nemzeti összetartozás jegyében zajlott. A sajtótájékoztató – videóról – Szarka Tamás, a Ghymes zenekar énekesének Kézfogás című dalával kezdődött. És miért volt a tizenegy órás kezdés? Idén pontosan tizenegy órakor Kárpát-medence-szerte közel hatszáz intézményben százötvenezren énekelték közösen Szarka Tamás Kézfogás című dalát. (A Kézfogás című dal az összemagyarság összetartozásának egyik jelképévé vált az elmúlt években.)

Fotó: Molnár Gyula

A sajtótájékoztatón először Süli János országgyűlési képviselő, a fesztivál fővédnöke szólt a megjelentekhez. Elsőként Török Ádámról emlékezett meg, aki a közelmúltban hunyt el, és utolsó koncertjét pont a Gastroblues Klubban adta. Süli János is kitért a nemzeti összetartozásra. Kiemelte, azért is tartja nagyon fontosnak, hogy az Európai Unió tagja vagyunk, mert így a határok átjárhatóak, és az elszakítottan élő magyarok és az anyaországbeliek szoros kapcsolatot tudnak tartani. Arra is kitért, hogy az orosz-ukrán háború miatt nehéz a helyzet, ezért nem volt könnyű az idei fesztivált megszervezni, nehezen lehetett előteremteni a pénzt a költségekre. Végül az utolsó pillanatban mind Paks Önkormányzata, mind a Paksi Atomerőmű nehéz helyzetük ellenére a fesztivál mellé állt. Befejező mondatában annak a reményének adott hangot, hogy bízik abban, jövőre könnyebb lesz a helyzet.

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója megerősítette Süli János szavait.

– Nem volt egyszerű a dolog, hiszen új miniszter lett, az MVM-nek új vezérigazgatója, ezeket az embereket meg kellett győzni arról, érdemes a fesztivál mellé állni. Három dologgal tudtunk érvelni, hogy miért fontos Paksnak ez az esemény. Az egyik az volt, hogy az atomerőmű mellett már a fesztivál is védjegye a városnak. A másik, hogy a határon túli magyar települések közül többel is testvérvárosi kapcsolata van Paksnak, és a fesztivál bevételeiből támogatjuk őket. Például a kárpátaljai Visken a magyar nyelvű óvoda működéséhez minden évben jelentős összeggel járul hozzá a fesztivál. A harmadik érvem az volt, hogy különböző felmérések egyértelműen bizonyítják, kimutatható hatása van Paks életére a fesztivál, nagyon fontos pillére a településnek. A lényeg, a fesztivállal kapcsolatban meg tudtuk győzni a döntéshozókat, ennek köszönhetően az idén is megrendezhetjük.

Kovács Antal után Gárdai György, a fesztivál kitalálója, tulajdonosa a viskiek támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy a közelmúltban azon a zártkörű klubkoncerten, amin a már említett Török Ádám is fellépett, a résztvevők közel másfél millió forintot gyűjtöttek össze a viski óvodának, és arra kért mindenkit, akinek van rá lehetősége, ezúttal is segítsen a nagyon nehéz helyzetben lévő, most még a háború által is sújtott óvodának.

Végezetül Gárdai Ádám, aki édesapjától, Gárdai Györgytől vette át a fesztivál szervezését, a programokat ismertette.

– Még nem teljes a műsor, de a tervek szerint öt színpadon ötven koncertet láthatnak a blues, a dzsessz és a rock kedvelői. Többek között fellép majd Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Kézdy Luca, a T. Rogers, a kanadai Philip Sayce, a brit Miller Anderson, az erdélyi TransylMania és a Kormorán is. Természetesen az idén sem marad el a borbarát találkozó a borkóstolókkal, a jótékonysági főzőverseny, annak a bevételét is Visknek utaljuk. Vasárnap pedig megtartjuk szabadtéren az ingyenes kárpát-medencei gastroblues pikniket.

A program a nemzeti összetartozás jegyében záródott, egyúttal keretbe is foglalva az eseményt. A Gastroblues Klubbal szemben található a trianoni emlékmű. A parkban egy fenyőfát már korábban elültettek Paks városának nevében, most viszont egy új kezdeményezés indult el. Évről évre Paks kárpát-medencei testvérvárosaiból egy-egy fenyőfa „érkezik” a trianoni emlékműhöz. A sort a felvidéki Galánta nyitotta, a település nevében Palya Gábor főellenőr (a jegyző szlovákiai megfelelője - a szerk.) Paks polgármesterével, Szabó Péterrel közösen ültette el. Űezután a megjelentek elénekelték a Himnuszt. Folytatás június 26-i kezdettel a Gastroblues Klubban!

(Konzulens: Agárdy Csaba)