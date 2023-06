A nyolcadikosok szerint menni kéne 2 órája

Három teltházzal búcsúzott a nyolcadikosoktól a Móricz iskola – képgalériával

Az év vége egyben az iskolai gálaműsorok időszaka is. Ebből a sorozatból is kiemelkedik a Móricz Zsigmond Általános Iskola gálaműsora, amelyre akkora az érdeklődés mindig, hogy rendszerint három egymást követő napon is előadják – rendszerint teltház előtt – a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza nagytermében. Így volt ez idén is, csütörtök, péntek és szombat este megtöltötték a nézőteret. Mi pénteken jártunk az eseményen.

Fotó: Laczkó Izabella

A műsort Fáncsik Máté 8.b osztályos tanuló kezdte, a U2 ír rockegyüttes egy slágerével gitáron kísérve magát, meglepő tehetséggel. A teltháznyi közönséget ottjártunkkor Moraveczné​​ Szabó Ildikó köszöntötte. Külön figyelmet szentelt egy kollégájuknak, Sártoryné​​ Szalay Edinának, aki csütörtökön vette át a Belügyminisztérium által adományozott Pedagógus Életpálya Emlékérem kitüntetését. Fotó: Laczkó Izabella A műsor ezúttal is a szokásos sokszínűségét mutatta, amit a Móricz-gálák több évtizedes távlatában már megszokhattunk. Az iskola zenekara egy Animals és egy Máté Péter slágert adott elő Németh Irma vezényletével. Fotó: Laczkó Izabella A gálák egyik csúcspontja mindig, amikor a legkisebbek állnak színpadra, a szoknya és a nadrág korcába tűzött furujával, ilyenkor a nézőtéren ülők mind megállapítják, az ő gyerekük a legszebb és legügyesebb. Tihanyi Gréta zongorakíséretével népdalokat, népdal feldolgozásokat adtak elő, vastapssal kísérve távoztak. A kiskórus Kodály Éva szívem... kezdetű művét, majd Balázs Árpád Bodzavirág című, Nemes Nagy Ágnes versére írt darabját adta elő, majd a Kóristák című film két dalát énekelték el Inna Kolesznyicsenko zongorakíséretével, Sarokné Varga Anna fordításában, aki a kórust is vezényelte. Fotó: Laczkó Izabella A hallottak alapján többször fogjuk még emlegetni a nevét. Régen láttunk, hallottunk olyat, amikor a teljes kórus levonulását vastaps kísérte. A fiúkórus angol egyházi énekeket, spirituálékat énekelt Szigethy Adrienn vezényletével. Az ő sikerük sem maradt el. Az első részt a Móricz nagykórusa zárta Karai József Vasi betlehemes és Bartók Béla Cipósütés című darabjaival, Pásti Tímea vezényletével. Fotó: Laczkó Izabella A második rész első felében a néptánc dominált, kezdésként Turóczi Csenge és Bartók Csenge Mezőföldi üvegestáncát láthatta a közönség, majd a csoport bukovinai táncokat mutatott be Böröczki Barnabás és Gebei Gellért szólótáncával. A felsősöket a 2.a-sok követték, majd a 4. évfolyam következett Lipem, lopom a szőlőt címmel sárközi táncokat adtak elő. Mindannyiójukat Turóczi Rita tanította. A mindenkori Móricz gálák legfőbb eseménye mindig a búcsúzó nyolcadikosok musical bemutatója, amire szinte egész évben készülnek. Fotó: Laczkó Izabella Ebben az évben a választás egy régi klasszikusra, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalre esett, ennek a betétdalait adták elő. Nagy öröm, hogy ez a korosztály megismerhette Déri Tibor azonos című regényét, és a Presser-Adamis szerzőpáros 50 évvel ezelőtt, a Vígszínházban bemutatott csodás munkáját, és rajtuk keresztül a közönség is. A koreográfia Szmodics László és Suplicz Mihály fantáziáját dicséri. Az énekeket Németh Irma tanította be. A zenei alapért Balogh Zoltán Andrást, Subecz Tamást és Németh Irmát illeti dicséret. A díszletként szolgáló festményeket Murányiné Varga Beáta készítette. Hogy az iskolát elhagyó nyolcadikosok szájából mennyire hiteles a „Menni kéne, menni kéne...”, azt mindenki döntse el maga!

Móricz gála a Bartókban Fotók: Laczkó Izabella

Az bizonyos, hogy én még nem találkoztam olyan felnőtt emberrel, aki ne büszkeséggel telve mesélte volna: „Móriczos voltam”.

