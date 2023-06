Csütörtökön a táborozók legnagyobb örömére két hatalmas légvár érkezett az iskolába, így a nap egyik fele felszabadult szökdeléssel, ugrálással telt, emellett azonban a gyerekeknek gyönyörű hennákat is készítettek. Az utolsó előtti napon kavicsfestés is volt a programok között, valamint a gyerekek a dunaújvárosi arborétumba is ellátogattak, ahol nem csak állatokat etettek, de az íjászatot is kipróbálták.

Fotó: LI

A napközis Erzsébet-tábor zárásaként, jobbnál jobb programokat szerveztek az iskola pedagógusai a résztvevők számára. Pénteken délelőtt egy futurisztikus hibrid autót lehetett kipróbálni, emellett pedig a gyerkőcök közlekedésrendészeti bemutatón is részt vettek, ahol a rendőrség akadálypályát állított fel a kihívást kedvelő táborozóknak. Délután szintén lehetősége volt a gyerekeknek az önfeledt szórakozásra: 2 órakor Futsal bemutató volt napirenden, majd a tűzoltóság érkezett a táborba, akik egy felejthetetlen habpartit varázsoltak az iskola udvarába.